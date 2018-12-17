Убийство Хашогги: в Саудовской Аравии сделали заявление

Саудовская Аравия отрицает причастность принца Мухаммеда бен Салмана к убийству журналиста Джамаля Хашогги. Фото - RTVi

Саудовская Аравия крайне негативно отреагировала на резолюцию сената США о прекращении поддержки Вашингтоном Эр-Рияда в йеменском конфликте. А также признание причастности принца Мухаммеда бен Салмана к убийству журналиста Джамаля Хашогги.

"Королевство осуждает последнюю позицию Сената США, которая базируется на необоснованных обвинениях, а также отвергает вопиющее вмешательство во внутренние дела", -сказано в заявлении МИД страны, опубликованном официальным информационным агентством SPA.

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Так, отмечается, что королевство не потерпит любого "неуважения" к своим правителям.

"Эта позиция Сената США посылает неправильные сообщение всем тем, кто хочет вызвать раскол в отношениях Саудовской Аравии и США", - говорится в заявлении.

Джамаль Хашогги - колумнист американского издания The Washington Post, который выступал с критикой саудовского правительства и принца Мухаммеда. Он исчез после того, как вошел в здание аравийского консульства в Стамбуле 2 октября, чтобы получить документы. Позже появилась информация, что он был жестоко убит на территории диппредставительства. В ЦРУ уверены, что именно принц Саудовской Аравии отдал приказ о ликвидации оппозиционера.