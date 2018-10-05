У Ждуна появился родственник

Нидерландская скульптор и автор любимца соцсетей Ждуна Магрит ван Брифорт представила свою новую работу.
У создания печальные глаза, большой нос, грузное морщинистое тело - то ли шарпея, толи тюленя, и человеческие ноги.
Новую работу первыми увидели посетители выставки в Гааге.
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Имени существу пока не придумали. Художница попросила поконников написать предложения в ее Instagram.
Новый мем заполонил страницы социальных сетей. Странное создание по имени Ждун напоминает тюленя и слона.
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