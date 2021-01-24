У Трампа не было плана вакцинации от Covid - администрация Байдена

В администрации Трампа планировали до конца 2020 года уколоть первую дозу вакцины от коронавируса минимум 20 миллионам американцев, но в итоге этот показатель был достигнут только на этой неделе. Фото: flickr

У команды Трампа не было плана вакцинации США от коронавируса. Там не продумали пункты для выполнения прививок.

Об этом заявил глава аппарата Белого Дома Рон Клейн, сообщает Reuters. Он отметил, что предыдущая администрация не продумала вакцинацию населения за пределами домов престарелых и больниц.

По его словам, именно это стало причиной того, что в США из распространенных доз были использованы только половина.

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Известно было, что в администрации Трампа планировали к концу 2020 года вколоть первую дозу вакцины от коронавируса минимум 20 миллионам американцев, но в итоге этот показатель был достигнут лишь на этой неделе.

22 января президент США Джо Байден подписал ряд указов по борьбе с коронавирусом во 2-й день на посту.