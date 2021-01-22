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пятница, 22 января 2021 10:59

Байден подписал срочные указы о борьбе с коронавирусом

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Байден подписал срочные указы о борьбе с коронавирусом
Байден подписал указы о ботьбе с коронавирусом. Фото: Reuters

Президент США Джо Байден подписал ряд указов по борьбе с коронавирусом во второй день на посту.

Подробностями поделилось издание "Радио Свобода".

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"10 новых указов имеют за цель активизировать медленное начало программы вакцинации, расширить тестирование и ношение масок, усилить сбор и анализ данных, чтобы помочь формировать дальнейшую политику", - говорится в сообщении Белого дома.

По словам Байдена, преодоление кризиса является одним из его приоритетов. В планах президента разработка национальной стратегии по преодолению Covid-19 с привлечением федерального правительства.

Президент США Джо Байден распорядился, чтобы разведслужбы собрали информацию о враждебных действиях России.

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