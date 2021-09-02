У Путина открещиваются от встречи с Зеленским: придумали условия

Встреча Зеленского и Путина вряд ли состоится в 2021 году. Фото: Reuters

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина невозможна в этом году.

Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передают РИА Новости.

Переговоры президентов возможны только при условии хорошо подготовленных вопросов, отметил он.

Сегодня есть проблемы с определением круга вопросов, сказал Песков.

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"Любое общение на высшем уровне должно быть хорошо подготовлено и иметь цели. В плане подготовки есть существенные проблемы с кругом вопросов, которые могли бы обсуждать. Господин Зеленский все время настаивает на обсуждении Крыма", - заявил представитель Кремля.

Канцлер Германии Ангела Меркель будет пытаться организовать встречу лидеров "нормандской четверки" по урегулированию конфликта в Донбассе до окончания своей каденции 2021 года. 22 августа канцлер четко сказала во время пресс-конференции по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, что до последнего дня будет пытаться организовать встречу лидеров Украины, РФ, Франции и Германии на высшем уровне.