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понедельник, 30 августа 2021 10:45

Меркель не верит в агрессию России - Климкин

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Меркель не верит в агрессию России - Климкин
Путин говорил Меркель, что военных россиян в Украине нет. Фото: Getty Images

Канцлер Германии Ангела Меркель в 2014 году отказывалась верить в агрессию России против Украины.

Во время визита в Киеве 23 августа Меркель рассказали о военном присутствии русских в Украине, об этом сообщил бывший министр иностранных дел Павел Климкин в эфире ток-шоу "Право на владу".

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"Меркель говорит: "А мне Путин говорит, что русских здесь нет. Все те, кто как-то там пробрались неизвестным путем, то протянули. А Путин, я ему всегда верила, теперь не знаю, верить...". После переговоров я "схватил" двух ключевых ее советников, говорю им, вы что, с ума сошли, не видите? Они говорят: "Мы тоже пытаемся ей объяснить", - рассказал Климкин.

Канцлер Германии Меркель призвала к дальнейшим мирным переговорам по ситуации на востоке Украины во время прощального визита в Киев перед сентябрьскими выборами в Германии.

Меркель сыграла важную роль в соглашении о прекращении огня, достигнутом в 2015-м в Минске между Россией и Украиной, но последние переговоры по ситуации были в 2019-м. С 2014-го в результате боев между украинскими силами и поддерживаемыми Россией боевиками погибло более 14 тыс. человек.

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Дата
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