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вторник, 09 ноября 2021 10:48

Тысячи людей спали на улице: Турцию всколыхнуло землетрясение

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Тысячи людей спали на улице: Турцию всколыхнуло землетрясение
Человеческих жертв нет. Фото: Reuters

В провинции Конья в центральной части Турции 8 ноября произошло мощное землетрясение магнитудой 5,1 балла.

Толчки зафиксировали в 20:43 в районе Мэрам, сообщает управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Эпицентр землетрясения залегал на глубине 6,82 км.

"Утром 9 ноября зафиксировали еще 31 афтершок, сила которых была от 2,8 до 0,7 балла. В регион направили группу из Анкары, Кайсери, Карамана, Аксарая и Аданы", - говорится в сообщении.

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Толчки вызвали панику среди населения. Тысячи людей покинули дома и оставались в парках или авто до самого утра.

В результате землетрясения были разрушены по меньшей мере два заброшенных здания. Еще одно повреждено. На нескольких домах появились трещины. Человеческих жертв нет.

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На Юго-Западе Китая в провинции Сычуань 16 сентября произошло землетрясение магнитудой шесть баллов. По меньшей мере два человека погибли. Еще 60 человек получили ранения, обрушились 35 домов.

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