Twitter запретил лайкать посты Трампа

Пользователи не могли лайкать посты президента как минимум в течение часа. Фото: Reuters

Социальная сеть Twitter накануне запретила лайкать посты президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.

Так, в течение некоторого времени нельзя было лайкать твиты Трампа о его победе на президентских выборах. Компания сообщила, что сделала это случайно.

"Мы нечаянно приняли меры, направленные на то, чтобы ограничить возможность реагировать на указанный твит. Теперь на твит можно реагировать", - рассказал представитель Twitter газете Hill.

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В феврале Twitter начал обозначать специальным знаком сообщение с недостоверной информацией или с признаками манипуляции. Трамп, чьи посты часто подпадали под эту цензуру, обвинил соцсеть во вмешательстве в выборы.

Facebook удалил группу Stop the Steal, в которой было 350 тыс. участников сторонников президента США Дональда Трампа. Они использовали ее для организации акций протеста против подсчета голосов на выборах.