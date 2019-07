Туск резко ответил на фразу Путина о распаде СССР

Президент Европейского совета Дональд Туск возразил на знаменитую фразу Владимира Путина о том, что распад Советского Союза был "величайшей геополитической катастрофой" XX века. Свое мнение по этому поводу он опубликовал на странице в Twitter.

"Распад Советского Союза НЕ был величайшей геополитической катастрофой века. Сегодня в Грузии я хочу сказать громко и четко: распад СССР был благословением для грузин, поляков, украинцев и всей Центральной и Восточной Европы. А также для русских", - написал Туск.

11-12 июля Дональд Туск примет участие в международной конференции высокого уровня, которая проходит в грузинском городе Батуми, посвященной 10-летнему юбилею организации "Восточного партнерства".

The collapse of the Soviet Union was NOT the greatest geopolitical catastrophe of the century. Today in Georgia I want to say loud and clear: the USSR collapse was a blessing to Georgians, Poles, Ukrainians and the whole of Central and Eastern Europe. And also to Russians.