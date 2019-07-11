Туск резко ответил на фразу Путина о распаде СССР

 
Ексклюзивы
1/5
"Там что - стреляют? Нет, это на сковороде лук шипит": что едят солдаты на фронте
"Там что - стреляют? Нет, это на сковороде лук шипит": что едят солдаты на фронте
Просмотров: 3438
Торты, гречка, таблетки: нардепов посрамили музеем избирательного трэша
Торты, гречка, таблетки: нардепов посрамили музеем избирательного трэша
Просмотров: 819
Избиратели снесли голову предыдущей системе, но это не уменьшило рисков - эксперт
Избиратели снесли голову предыдущей системе, но это не уменьшило рисков - эксперт
Просмотров: 513
Уникальную свадьбу на SUP бордах провели на крупнейшей реке страны
Уникальную свадьбу на SUP бордах провели на крупнейшей реке страны
Просмотров: 837
"Все зависит от Зеленского", - рассказали о перспективах Украины в ЕС
"Все зависит от Зеленского", - рассказали о перспективах Украины в ЕС
3 Просмотров: 387
Олигархи стоят на льдине, которая тает - эксперт
Олигархи стоят на льдине, которая тает - эксперт
Просмотров: 1458
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 504
Телемост - это талантливая кремлевская операция, хотели проверить нас на прочность
Телемост - это талантливая кремлевская операция, хотели проверить нас на прочность
1 Просмотров: 1368
"За занятие лопается 8-10 шин" - как учатся в школе экстремального вождения
"За занятие лопается 8-10 шин" - как учатся в школе экстремального вождения
Просмотров: 666
Брат - боевик, отец - бизнесмен: что известно о новом председателе Донецкой области
Брат - боевик, отец - бизнесмен: что известно о новом председателе Донецкой области
2 Просмотров: 3168
Фото
Все фото
5
6
7
7
5
Отец трех дочерей рассказал, почему и как переехал с семьей в Америку
Отец трех дочерей рассказал, почему и как переехал с семьей в Америку
Люди спасались на крышах автомобилей: мощный ливень подтопил Вашингтон
Люди спасались на крышах автомобилей: мощный ливень подтопил Вашингтон
В Испании прошел традиционный забег быков: фото и видео
В Испании прошел традиционный забег быков: фото и видео
Киевлянка рассказала, как покинула любимый бизнес и уехала в грузинское село открыть кафе
Киевлянка рассказала, как покинула любимый бизнес и уехала в грузинское село открыть кафе
В жилом доме взорвался газ: погибла семья
В жилом доме взорвался газ: погибла семья
Видео
Все видео
Россияне устроили драку на кладбище
Россияне устроили драку на кладбище
Запуск военного спутника ОАЭ провалился: показали видео аварии
Запуск военного спутника ОАЭ провалился: показали видео аварии
Город пострадал от града размером с апельсин
Город пострадал от града размером с апельсин
Инкассаторский автомобиль рассыпал наличные - собирали все желающие
Инкассаторский автомобиль рассыпал наличные - собирали все желающие
Меркель опять стало плохо на публике
Меркель опять стало плохо на публике
Интервью
1/5
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
Просмотров: 621
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 504
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2268
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
1 Просмотров: 684
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1854
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
08 июля 2019
Просмотров: 1350
Доїхати до Леґедзиного
Умінню моєї старшої доньки потрапляти в халепи навіть я позаздрю. У часи її навчання в Черкаському університеті страшно було знімати слухавку. ...
четверг, 11 июля 2019 11:28

Туск резко ответил на фразу Путина о распаде СССР

  Комментировать
Туск резко ответил на фразу Путина о распаде СССР
Сейчас Дональд Туск находится в Грузии. Фото: REUTERS

Президент Европейского совета Дональд Туск возразил на знаменитую фразу Владимира Путина о том, что распад Советского Союза был "величайшей геополитической катастрофой" XX века. Свое мнение по этому поводу он опубликовал на странице в Twitter.

"Распад Советского Союза НЕ был величайшей геополитической катастрофой века. Сегодня в Грузии я хочу сказать громко и четко: распад СССР был благословением для грузин, поляков, украинцев и всей Центральной и Восточной Европы. А также для русских", - написал Туск.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Журналистов РосЗМИ не пустили на конференцию по свободе прессы

11-12 июля Дональд Туск примет участие в международной конференции высокого уровня, которая проходит в грузинском городе Батуми, посвященной 10-летнему юбилею организации "Восточного партнерства".

Недавно стало известно, что руководство грузинского телеканала "Рустави 2" не будет увольнять журналиста Георгия Габунию, который нецензурно обругал российского президента Владимира Путина.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Туск резко ответил на фразу Путина о распаде СССР». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
июля

36 жизней за 20 минут обстрела: 5 годовщина расстрела украинских военных в Зеленополье

Украинскому воину дали 10 лет

Известного банкира убит на дуэли

Сладкое, которое использовали как афродизиак

Самое читаемое
Американцы построили штаб для украинского флота
Американцы построили штаб для украинского флота
11
 Просмотров: 44385
&quot;Плохо слышишь меня?&quot; - Зеленский выгнал секретаря райсовета из заседания
"Плохо слышишь меня?" - Зеленский выгнал секретаря райсовета из заседания
 12 Просмотров: 22276
Обнаженная Каменских и Астафьева в коже: что постят в сеть звезды украинского шоубиза
Обнаженная Каменских и Астафьева в коже: что постят в сеть звезды украинского шоубиза
16
 Просмотров: 21018
Загадочная смерть женщины и ее сыновей: первые результаты экспертизы
Загадочная смерть женщины и ее сыновей: первые результаты экспертизы Просмотров: 15642
Сначала умерли дети: подробности загадочной гибели матери и сыновей (ФОТО)
Сначала умерли дети: подробности загадочной гибели матери и сыновей (ФОТО)
3
 Просмотров: 12384
Мир
Россияне устроили драку на кладбище
Россияне устроили драку на кладбище
 Просмотров: 126
Запуск военного спутника ОАЭ провалился: показали видео аварии
Запуск военного спутника ОАЭ провалился: показали видео аварии
 Просмотров: 3483
"Вино и минералка для России ради молчания? С**ть на них" - гендиректор Рустави-2
"Вино и минералка для России ради молчания? С**ть на них" - гендиректор Рустави-2 Просмотров: 909
Софи Лорен согласилась сняться в фильме после 10-летнего перерыва
Софи Лорен согласилась сняться в фильме после 10-летнего перерыва Просмотров: 639
Forbes составил рейтинг ТОП-100 самых дорогих знаменитостей
Forbes составил рейтинг ТОП-100 самых дорогих знаменитостей Просмотров: 387
Больше всего комментируют
16
Зеленский оставил украинцев без парада на День Независимости
13
Тимошенко снова решила попиариться с сосиской
12
"Плохо слышишь меня?" - Зеленский выгнал секретаря райсовета из заседания
7
Дубль 2. Владелец NewsOne заявил, что телемост с Россией будет
5
"Украина превыше всего!" - националисты пикетировали Офис президента
Голосов: 752
Голосование Сможет ли "Динамо" в сезоне 2019/20 отобрать чемпионство у "Шахтёра"?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua