Туск предлагает пригласить Украину на следующий саммит "Большой семерки"

Президент Европейского совета Дональд Туск считает, что Украину нужно пригласить на следующий саммит "Большой семерки".
Об этом он заявил во время выступления на пресс конференции перед началом саммита 2019 года в Биаррице, сообщает журналист ВВС Рус Аткинс в Twitter.
Как отмечается, президент Европейского совета осуждает "логику" президента США Дональда Трампа в стремлении вернуть Россию в группу "Большой семерки". В то же время Туск считает, что "лучше пригласить Украину в следующем году".
"Причины, по которым приглашение РФ было отозвано в 2014 году, все еще актуальны", - подчеркнул он.
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Президент США Дональд Трамп 22 августа повторно высказался в пользу возвращения России в состав "Большой семерки", откуда ее исключили после незаконной попытки аннексии украинского Крыма. Эмманюэль Макрон после встречи с Путиным 19 августа заявил, что вопрос возвращения к формату "Большой восьмерки" и нормализации отношений между Россией и ЕС зависит от урегулирования ситуации на востоке Украины. В ответ канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила: "Россия не сможет вернуться в G8 без улучшения ситуации в Украине". Ее поддержал премьер Великобритании Борис Джонсон: "Достаточного обоснования для возвращения России в G7 еще нет".
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