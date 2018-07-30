Туристы застрелили крупнейшего наземного хищника

Многие интернет-пользователи раскритиковали действия туристов и охранника. Обвинили в инциденте самих туристов, которые вторглись на территорию белых медведей. Фото: ВВС

В норвежской провинции Свальбард во время экскурсии застрелили белого медведя. Хищник напал на охранника круизного корабля с туристами.

Охранник получил ранение головы и находится в стабильном состоянии, пишет ВВС.

В компании Hapag-Lloyd Cruises заявили, что охранник застрелил медведя ради самообороны. Раненого мужчину самолетом переправили в госпиталь в городе Лонгйир.

Свальбард - это пустыня ледников и ледовых шапок в Полярном круге между Норвегией и Северным полюсом.

Архипелаг на 60% покрыт льдом, а популяция белых медведей здесь составляет 3 тыс. особей. Это превышает количество людей.

Все корабли в этой местности обязаны нанимать специальных охранников от медведей, чтобы защитить пассажиров во время экскурсий.

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"Здесь действуют очень строгие правила. На островах летом очень много белых медведей. Мы должны быть бдительными, когда сходим на берег", - написал один из охранников на странице компании Hapag-Lloyd.

Многие интернет-пользователи раскритиковали действия туристов и охранника. Обвинили в инциденте самих туристов, которые вторглись на территорию белых медведей.

Британский комик Рики Джервэйс написал, что убили животное, находящееся на грани уничтожения.

В последние годы поведение белых полярных медведей меняется.

Из-за потепления в Арктике и таяния морских ледников животные вынуждены больше времени проводить на берегу и охотиться на больших территориях.

По данным агентства Associated Press, на этой неделе до поселения Лонгйир прибудут 18 круизных лайнеров.

Порхове Хефера, дизайнер из ЮАР, создал мебель в форме животных, находящихся на грани вымирания. Это произошло в рамках оригинального эко-проекта, реализованного при поддержке фонда Леонардо Ди Каприо. Проект занимается сохранением вымирающих видов.