Турция оказалась среди мировых лидеров по распространению Covid-19

7 декабря Турция оказалась на 3-м месте в мире по распространению Covid-19. За прошедшие сутки там заболели 30 402 человека.

Об этом свидетельствуют данные Worldometers.

В стране диагностировали 828 295 случаев Covid-19, умерли 14 900 человек, это +195 за сутки, выздоровели 431 253.

Автор: worldometers

Лидерами мирового антирейтинга по распространению коронавируса являются США и Индия. В странах Европы больше всего новых случаев в Италии, Великобритании, Германии и Украине. В соответствующем мировом антирейтинге Украина находится на 10-м месте.

Автор: worldometers Мировой рейтинг по распространению коронавируса

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4 декабря правительство Турции заподозрили в сокрытии реальной статистики больных Covid-19 для продления туристического сезона. К середине ноября фиксировали от 1,5 тыс. до 3 тыс. случаев заболевания коронавирусом в сутки. После отъезда туристов количество заболевших возросло до 30 тыс. в сутки.