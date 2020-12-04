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пятница, 04 декабря 2020 17:44

Турцию заподозрили в фейковой статистике больных коронавирусом

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Турцию заподозрили в фейковой статистике больных коронавирусом
Турция вероятно скрывала реальную статистику больных на ковид. Фото: tvojarabota.pl

Правительство Турции заподозрили в сокрытии реальной статистики больных Covid-19 для продления туристического сезона.

О таком выводе говорит статистика по количеству заражений Worldometers.

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К середине ноября фиксировали от 1,5 тыс. до 3 тыс. случаев заболевания коронавирусом в сутки. После отъезда туристов количество заболевших возросло до 30 тыс. в сутки.

Такой резкий скачок в Турции объяснили тем, что до недавнего времени власть считала только число больных коронавирусом людей без учета зараженных, суммарное количество которых превысило 730 тыс.

Добровольцы, которым делали прививки вакцинами от коронавируса Pfinzer & BioNTech и Moderna, описали ощущения после принятия препарата.

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Дата
04
декабря

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