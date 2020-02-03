Турция нанесла жесткий удар по Сирии

 
Ексклюзивы
1/5
"Боялись нового ультиматума от Трампа" - эксперт о визите госсекретаря США в Киев
"Боялись нового ультиматума от Трампа" - эксперт о визите госсекретаря США в Киев
Просмотров: 9
Эксперт объяснила, когда украинцы получат справедливую цену на газ
Эксперт объяснила, когда украинцы получат справедливую цену на газ
1 Просмотров: 2241
Децентрализация от Зеленского: специалист дал советы
Децентрализация от Зеленского: специалист дал советы
Просмотров: 1080
Погода в феврале: нас ожидает аномальный месяц
Погода в феврале: нас ожидает аномальный месяц
Просмотров: 5337
Выгодные кредиты и новые деньги: чего ждать украинцам в феврале
Выгодные кредиты и новые деньги: чего ждать украинцам в феврале
Просмотров: 1287
"Лучше всего, когда в электричках тепло исключают. Тогда все покупают чай, греются"
"Лучше всего, когда в электричках тепло исключают. Тогда все покупают чай, греются"
Просмотров: 2574
Великобритания сегодня выходит из ЕС - последствия для Украины и Европы
Великобритания сегодня выходит из ЕС - последствия для Украины и Европы
Просмотров: 1575
Вместо немецкого хаба нидерландская биржа: как изменится стоимость газа для населения
Вместо немецкого хаба нидерландская биржа: как изменится стоимость газа для населения
Просмотров: 1611
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Просмотров: 747
Не 12 тыс. грн: какую среднюю зарплату на самом деле получают украинцы
Не 12 тыс. грн: какую среднюю зарплату на самом деле получают украинцы
1 Просмотров: 18648
Фото
Все фото
3
4
5
9
3
Коронавирус в действии: китайцы по всему миру страдают от дискриминации
Коронавирус в действии: китайцы по всему миру страдают от дискриминации
Коронавирус: в Китае за 8 дней построили больницу
Коронавирус: в Китае за 8 дней построили больницу
Госсекретарь США посетил раненых военных в киевском госпитале
Госсекретарь США посетил раненых военных в киевском госпитале
На заводе в России взорвался газ: есть погибшие и раненные
На заводе в России взорвался газ: есть погибшие и раненные
Из-за редкой патологии женщину считают ведьмой
Из-за редкой патологии женщину считают ведьмой
Видео
Все видео
Обнаружили древние захоронения - в саркофагах лежали мумии и амулеты
Обнаружили древние захоронения - в саркофагах лежали мумии и амулеты
В России обрушилась крыша спортивного комплекса
В России обрушилась крыша спортивного комплекса
Российский депутат уснул на заседании ПАСЕ: показали смешное видео
Российский депутат уснул на заседании ПАСЕ: показали смешное видео
В России мать постирала младенца в стиральной машинке
В России мать постирала младенца в стиральной машинке
Трамп ответил на заявление Болтона об Украине
Трамп ответил на заявление Болтона об Украине
Интервью
1/5
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Просмотров: 396
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
Просмотров: 3159
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Просмотров: 747
"Думаю ли, что общество стало лучшим? Фотография напоминает, что министром образования был Табачник" – Инна Совсун
"Думаю ли, что общество стало лучшим? Фотография напоминает, что министром образования был Табачник" – Инна Совсун
1 Просмотров: 1431
У Пенсійному фонді "дірка": чи будуть затримки пенсій
У Пенсійному фонді "дірка": чи будуть затримки пенсій
Просмотров: 25984
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
02 февраля 2020
Просмотров: 1053
Не можна економити
– Як у неї язик повернувся? – каже жінка на дитячому майданчику у Львові. З іншими матерями обговорюють заяву міністерки освіти й ...
понедельник, 03 февраля 2020 19:52

Турция нанесла жесткий удар по Сирии

  Комментировать
Турция нанесла жесткий удар по Сирии
Турция ликвидировала 76 сирийцев. Фото: Reuters

Турция осуществила удар по Сирии в ответ на обстрел своих военнослужащих в Идлибе.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил телеканалу NTV о ликвидации 76 сирийских солдат.

По уточненным данным, в результате обстрела сирийскими войсками погибли 8 турецких военных.

"Удары были нанесены по 54 целям режима. Согласно информации, полученной из различных источников, на данный момент нейтрализованы 76 военнослужащих режима", - заявил министр.

В Дамаске обстрел назвали грубым нарушением ранее заключенных соглашений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эрдоган сообщил, что в Сирии находятся 2 тысячи российских наемников

"Мы осуждаем любое нарушение Аданского соглашения, турецкий режим его не соблюдается. Данное соглашение не позволяет таким образом вторгаться на сирийскую территорию", - заявил заместитель главы МИД Сирии Фейсал Микдад.

В результате авиаударов армии Башара Асада и союзных ему войск РФ в провинции Идлиб в Сирии погибли гражданские. Обстреливали села аль-Бара, Балюн и Абадета.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Турция нанесла жесткий удар по Сирии». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
февраля

На газету пошло 500 граммов золота

Самое читаемое
Фотограф Роберт Вольтаре: &quot;предпочитаю моделей, которые готовы делиться своим телом и эмоциями&quot;
Фотограф Роберт Вольтаре: "предпочитаю моделей, которые готовы делиться своим телом и эмоциями"
26
 1 Просмотров: 51653
Нардеп от &quot;Слуги народа&quot; назвал Крым &quot;российским&quot; и предложил продавать на полуостров воду
Нардеп от "Слуги народа" назвал Крым "российским" и предложил продавать на полуостров воду
 2 Просмотров: 34534
&quot;Чтоб ты жил на одну собаку&quot; – сеть взорвалась фотожабами на скандального &quot;слугу народа&quot;
"Чтоб ты жил на одну собаку" – сеть взорвалась фотожабами на скандального "слугу народа"
39
 1 Просмотров: 19998
Россияне разуверились в неизлечимо больном Путине
Россияне разуверились в неизлечимо больном Путине Просмотров: 8811
Сдай мандат: Украина возмущена дерзким заявлением депутата-хама
Сдай мандат: Украина возмущена дерзким заявлением депутата-хама
4
 3 Просмотров: 8361
Мир
Нидерланды объявили подозрения фигурантам дела МН17
Нидерланды объявили подозрения фигурантам дела МН17 Просмотров: 1008
На газету пошло 500 граммов золота
На газету пошло 500 граммов золота
 Просмотров: 414
Украинку нашли мертвой после знакомства с корейцем в ночном клубе в Москве
Украинку нашли мертвой после знакомства с корейцем в ночном клубе в Москве Просмотров: 1647
Агрессивная женщина с ножом ранила случайных прохожих
Агрессивная женщина с ножом ранила случайных прохожих Просмотров: 306
В Японии начал извергаться вулкан
В Японии начал извергаться вулкан Просмотров: 594
Больше всего комментируют
12
У Зеленского озвучили план по восстановлению Донбасса
5
В России предложили внести имя Бога в Конституцию
3
Сдай мандат: Украина возмущена дерзким заявлением депутата-хама
2
Госбюджет недополучил 1/4 часть запланированного - Минфин
2
Нардеп от "Слуги народа" назвал Крым "российским" и предложил продавать на полуостров воду
Голосов: 989
Голосование 13 февраля стартует чемпионат мира по биатлону. Сколько медалей завоюют украинцы?
  • 1) ноль
  • 2) одну
  • 3) две
  • 4) три
  • 5) четыре
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua