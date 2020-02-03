Турция нанесла жесткий удар по Сирии

Турция осуществила удар по Сирии в ответ на обстрел своих военнослужащих в Идлибе.
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил телеканалу NTV о ликвидации 76 сирийских солдат.
По уточненным данным, в результате обстрела сирийскими войсками погибли 8 турецких военных.
"Удары были нанесены по 54 целям режима. Согласно информации, полученной из различных источников, на данный момент нейтрализованы 76 военнослужащих режима", - заявил министр.
В Дамаске обстрел назвали грубым нарушением ранее заключенных соглашений.
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"Мы осуждаем любое нарушение Аданского соглашения, турецкий режим его не соблюдается. Данное соглашение не позволяет таким образом вторгаться на сирийскую территорию", - заявил заместитель главы МИД Сирии Фейсал Микдад.
В результате авиаударов армии Башара Асада и союзных ему войск РФ в провинции Идлиб в Сирии погибли гражданские. Обстреливали села аль-Бара, Балюн и Абадета.
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