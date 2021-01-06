Тревел-блогерку затравили в сети за частые и дорогие путешествия 2020-го

Чешская тревел-блогерша Барбора Ондрачкова возмутила пользователей в Instagram фотографиями из стран, которые посетила 2020 года.

Она опубликовала фото с отдыха на роскошных курортах в Италии, Швейцарии, Германии, Австрии, ОАЭ и на Мальдивах. Также блогерша показала, как обедает в лучших ресторанах Парижа, Копенгагена и Будапешта, пишет The Daily Mail.

"Мой 2020 год в 2 словах. К счастью, в этом году удалось посетить 9 стран и 30 городов, даже несмотря на коронавирус", – подписала Ондрачкова подборку в Instagram, где имеет 536 тыс. подписчиков.

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Фото: instagram.com/fashioninmysoul

Такое щегольство вызвало негативную реакцию. Люди комментировали, что на фотографиях нет ни одной маски и об "отсутствии уважения к человеческой порядочности".

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"Она жила в каком-то другом 2020 году?"- спрашивали пользователи.

"Это настолько оскорбительно для медсестер, врачей и всех остальных, кто пытается пережить пандемию. А вы просто танцуете", – писали под ее видео из переполненного ночного клуба.

На критику блогерша ответила, что путешествовала исключительно "по работе".

"Я что, должна была сидеть дома, не имея дохода и не в состоянии оплачивать счета?" - спросила она.

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Вечер на "надводной вилле" в Intercontinental, где она остановилась на Мальдивах, стоит $1442. Самый дешевый номер на курорте Пикколо Сант'Андреа, который Ондрачкова арендовала на побережье Амальфи в Италии, предлагают за $695 на сутки. А стандартный номер в One&Only Royal Mirage, где она останавливалась во время пребывания в Дубае, стоит $528.

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В прошлом году в Украину не пропустили российскую видеоблогерку и телеведущую Анастасию Ивлееву. Путешественница находилась в АР Крым 2017 года. Из ее объяснений - на полуостров она ездила отдыхать и попала на территорию РФ авиационным транспортом.