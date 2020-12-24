 
Ексклюзивы
1/5
Политтехнолог объяснил, почему Зеленскому не выгодна смена правительства
Политтехнолог объяснил, почему Зеленскому не выгодна смена правительства
Просмотров: 369
Правительство Шмыгаля отработало на тройку - экономист
Правительство Шмыгаля отработало на тройку - экономист
Просмотров: 144
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
6 Просмотров: 14751
Прогноз: что подорожает в новом году
Прогноз: что подорожает в новом году
Просмотров: 783
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Просмотров: 387
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
Просмотров: 2565
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Просмотров: 2169
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
1 Просмотров: 567
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом - писатели снялись в эротическом календаре
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом - писатели снялись в эротическом календаре
Просмотров: 342
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Просмотров: 1953
Фото
Все фото
8
8
6
4
4
Киевлянка Анастасия Покрещук сама себе колола препараты в скулы. Теперь они самые большие в мире
Киевлянка Анастасия Покрещук сама себе колола препараты в скулы. Теперь они самые большие в мире
Сексуальная украинская диджей снялась топлесс
Сексуальная украинская диджей снялась топлесс
Дочь Веры Брежневой выложила в сеть пикантные фото
Дочь Веры Брежневой выложила в сеть пикантные фото
Обольстительная Тина Кунаки прогулялась по берегу только в микротрусиках
Обольстительная Тина Кунаки прогулялась по берегу только в микротрусиках
&quot;Во время поджога я почти ничего не почувствовал&quot;. Актер Бегма рассекретил детали съемки сериала
"Во время поджога я почти ничего не почувствовал". Актер Бегма рассекретил детали съемки сериала
Видео
Все видео
Гордон продемонстрировал, как правильно вырывать кадык: видео
Гордон продемонстрировал, как правильно вырывать кадык: видео
"Vоплі Vідоплясова" превратили колядку на эпическую роковую песню
"Vоплі Vідоплясова" превратили колядку на эпическую роковую песню
"Рождественская стори". Sysuev рассказал о рождественской любви
"Рождественская стори". Sysuev рассказал о рождественской любви
Ну ты и с*ка - Полякова прокомментировала выбор Мишиной
Ну ты и с*ка - Полякова прокомментировала выбор Мишиной
Анна Диди выпустила песню "Красивая душа"
Анна Диди выпустила песню "Красивая душа"
Интервью
1/5
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
6 Просмотров: 14760
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Просмотров: 252
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Просмотров: 1269
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
1 Просмотров: 1926
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Просмотров: 918
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
22 декабря 2020
1 Просмотров: 954
Усі брешуть
– Ти не бачиш, що він бреше? Губу закусив. Ті авокадо точно не спілі, – знайома Оксана на Лук'янівському ринку відмовляє мене ...
четверг, 24 декабря 2020 10:20

Киевлянка Анастасия Покрещук сама себе колола препараты в скулы. Теперь они самые большие в мире
8

  Комментировать

Блогерка Анастасия Покрещук удивляет подписчиков изменением внешности.
Фото: instagram.com/_just__queen
Блогерка Анастасия Покрещук удивляет подписчиков изменением внешности.
Блогерка Анастасия Покрещук удивляет подписчиков изменением внешности.
Блогерка Анастасия Покрещук удивляет подписчиков изменением внешности.
Блогерка Анастасия Покрещук удивляет подписчиков изменением внешности.

Киевлянка Анастасия Покрещук обладает самыми большими в мире скулами. Сначала для их увеличения пользовалась услугами косметолога. Затем в течение года колола специальные препараты сама. На это блогер потратила около 60 тыс. грн.

Но скулы не единственное место, которое изменила в себе Анастасия.

"Мне хотелось себя усовершенствовать. И до сих пор хочется что-то изменить. Поэтому я начала делать операции", - поделилась она в интервью телеканалу "Украина".
Сначала девушка увеличила себе грудь.
"У меня ее не было, я выглядела как мальчик. Но я сделаю грудь еще больше, когда будет можно. Должно пройти 4 месяца", - призналась Покрещук.
Пластические операции киевлянка делала за рубежом.
"Там гораздо дешевле. Если в Украине операция по увеличению груди будет стоить у какого классного хирурга 8 тысяч долларов, то за рубежом - 3 тысячи. Грудь с подбородком обошлись мне в 3300. Удаление комочков Биша - 800. Зубы - 3700", - поделилась Анастасия .

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Увеличивают грудь и пересаживают волосы: из-за видеозвонков вырос спрос на пластические операции

В Великобритании частые видеозвонки при удаленной работе привели к росту спроса на пластические операции. Люди стали чаще наблюдать себя в экранах, и им не понравилось то, что они там видели, сообщает LIGA.Tech со ссылкой на Financial Times.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Киевлянка Анастасия Покрещук сама себе колола препараты в скулы. Теперь они самые большие в мире». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
декабря

Проходит 83 года со дня рождения Вячеслава Черновола

Ветераны создали организацию для расправы с неугодными

Самое читаемое
&quot;Будет лучше Зеленского&quot; - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
 6 Просмотров: 14760
Гороскоп на 23 декабря: кого осчастливит этот день
Гороскоп на 23 декабря: кого осчастливит этот день
 Просмотров: 10971
Тела жертв авиакатастрофы ели выжившие пассажиры
Тела жертв авиакатастрофы ели выжившие пассажиры
 Просмотров: 10638
Полицейские со стрельбой останавливали водителя Hyundai. Он пустил себе в голову пулю
Полицейские со стрельбой останавливали водителя Hyundai. Он пустил себе в голову пулю
9
 Просмотров: 8910
Очереди, Кличко и бывшие &quot;регионалы&quot;: в Харькове прощаются с Кернесом
Очереди, Кличко и бывшие "регионалы": в Харькове прощаются с Кернесом
17
 3 Просмотров: 7281
Знаменитости
Сексуальная украинская диджей снялась топлесс
Сексуальная украинская диджей снялась топлесс
8
 Просмотров: 2907
Дочь Веры Брежневой выложила в сеть пикантные фото
Дочь Веры Брежневой выложила в сеть пикантные фото
6
 1 Просмотров: 2979
Обольстительная Тина Кунаки прогулялась по берегу только в микротрусиках
Обольстительная Тина Кунаки прогулялась по берегу только в микротрусиках
4
 Просмотров: 2691
"Это означает, что я попаду в рай?" - Папа Римский снова поставил лайк эротической модели
"Это означает, что я попаду в рай?" - Папа Римский снова поставил лайк эротической модели Просмотров: 1224
"Во время поджога я почти ничего не почувствовал". Актер Бегма рассекретил детали съемки сериала
"Во время поджога я почти ничего не почувствовал". Актер Бегма рассекретил детали съемки сериала
4
 Просмотров: 207
Больше всего комментируют
15
Зеленский снова выиграл бы выборы - опрос
6
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
3
Очереди, Кличко и бывшие "регионалы": в Харькове прощаются с Кернесом
1
Усі брешуть
1
Путин проложил себе путь к пожизненному сенаторству
Голосов: 42087
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть