Киевлянка Анастасия Покрещук сама себе колола препараты в скулы. Теперь они самые большие в мире

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Киевлянка Анастасия Покрещук обладает самыми большими в мире скулами. Сначала для их увеличения пользовалась услугами косметолога. Затем в течение года колола специальные препараты сама. На это блогер потратила около 60 тыс. грн.



Но скулы не единственное место, которое изменила в себе Анастасия.

"Мне хотелось себя усовершенствовать. И до сих пор хочется что-то изменить. Поэтому я начала делать операции", - поделилась она в интервью телеканалу "Украина".

Сначала девушка увеличила себе грудь.

"У меня ее не было, я выглядела как мальчик. Но я сделаю грудь еще больше, когда будет можно. Должно пройти 4 месяца", - призналась Покрещук.

Пластические операции киевлянка делала за рубежом.

"Там гораздо дешевле. Если в Украине операция по увеличению груди будет стоить у какого классного хирурга 8 тысяч долларов, то за рубежом - 3 тысячи. Грудь с подбородком обошлись мне в 3300. Удаление комочков Биша - 800. Зубы - 3700", - поделилась Анастасия .

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В Великобритании частые видеозвонки при удаленной работе привели к росту спроса на пластические операции. Люди стали чаще наблюдать себя в экранах, и им не понравилось то, что они там видели, сообщает LIGA.Tech со ссылкой на Financial Times.