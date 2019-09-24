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вторник, 24 сентября 2019 11:11

Трамп заключил с Польшей военное соглашение

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Трамп заключил с Польшей военное соглашение
Трамп и Дуда подписали военное соглашение. Фото с открытых источников.

Президент США Дональд Трамп и польский президент Анджей Дуда подписали совместную военную декларацию о расширении сотрудничества в сфере обороны.

В тексте документа указано, что страны продолжат работать над расширением "американских возможностей обороны и сдерживания в Польше", передает Onet.pl.

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Также была достигнута договоренность об отправке в Польшу дополнительно около 1 тыс. американских военных. Кроме того, страны обсуждают размещения боевой группы бронетанковой бригады на польской территории.

Трамп отметил, что усиление военного присутствия США в Польше не связано с возможной угрозой со стороны России.

Президент США Дональд Трамп приказал директору Административно-бюджетного управления Мику Малвейни остановить оборонительную помощь Украине перед тем, как позвонил Владимиру Зеленскому 25 июля. Об этом сообщила американская газета The Washington Post со ссылкой на три неназванные высокопоставленные источника в администрации Трампа.

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