Трамп впервые обогнал президента Байдена в рейтингах

Президент Байден тратит популярность из-за внутренних и внешних неудач его администрации / Reuters

Бывшей президент США Дональд Трамп обогнал действующего президента Джо Байдена по рейтингам симпатий среди американских избирателей через восемь месяцев после передачи власти.

Это значительный поворот событий, который объясняется кризисами внутри Америки и за рубежом. Об этом пишет The Sun.

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У Трампа рейтинг поддержки 48%, по сравнению с 46% в Байдена. Опрос провел Центр Гарварда-Харриса. Результат, по мнению социологов, отражает тревогу американцев по поводу хаотичного ухода из Афганистана, увеличения числа случаев коронавируса, кризиса с мигрантами на границе с Мексикой и тупика в Конгрессе, где амбициозные планы президента-демократа застряли в спорах с депутатами-республиканцами.

Команда Байдена также плохо себя чувствует по сравнению с командой Трампа. 55% респондентов заявили, что Майк Пенс был лучшим вице-президентом США, чем его преемник Камала Харрис.

Президент Франции Эммануэль Макрон согласился вернуть французского посла в США. Посол отправится в Вашингтон на следующей неделе. Такому решению предшествовала беседа Макрона с президентом Байденом.