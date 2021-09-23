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четверг, 23 сентября 2021 04:26

Макрон вернет посла в Вашингтон. Что пообещал Байден

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Макрон вернет посла в Вашингтон. Что пообещал Байден
Макрон вернет посла Франции в США. Фото: Укринформ

Президент Франции Эммануэль Макрон согласился вернуть французского посла в США. Посол отправится в Вашингтон на следующей неделе.

Такому решению предшествовала беседа Макрона с президентом США Джо Байденом, пишет The Gaurdian.

Байден пообещал не исключать Париж из ключевых будущих оборонных решений в Индо-Тихоокеанском регионе. США также предоставят дополнительную помощь антитеррористическим операциям в Сахеле, которые проводит Франция.

В то же время США не отказались от своего решения работать над строительством атомных подводных лодок.

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Байден и Макрон договорились встретиться в Европе в конце октября, вероятно, на саммите G20. Встреча в октябре объявляется "шансом достичь взаимопонимания и сохранить импульс".

Австралия, США и Великобритания объявили о новом трехстороннем альянсе по безопасности, включая совместные усилия по оказанию помощи австралийским военным в приобретении атомных подводных лодок.

Лидеры трех стран представили альянс, получивший название AUKUS, в среду, 15 сентября. Они подчеркнули, что подводные лодки будут ядерными, но без самих ядерных боеголовок.

После этого Франция отозвала послов из США и Австралии для консультаций. Французские власти назвала неприемлемым поведение Австралии, которая разорвала контракт на покупку французских неядерных подводных лодок в пользу атомных подводных.

Также во Франции заявил о кризисе в отношениях с США.

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