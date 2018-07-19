Трамп снова неприятно засветился в Google

Результат поиска изображения по слову idiot. Женщина рядом с Трампом - одна из активисток, которая выступала с критикой во время его визита в Британию

Фото американского президента Дональда Трампа стало изображением, которое поисковик Google чаще всего выдает при запросе слова idiot - "идиот" на английском.

Поисковик начал выдавать такие результаты, когда Трамп посещал Великобританию на прошлой неделе. Это можно объяснить популярностью песни 2012 American Idiot группы Green Day. Неделю назад она возглавили британские музыкальные чарты. Пользователи распространяли ее и добавляли фото американского президента. Таким образом смогли манипулировать поисковыми алгоритмами, сообщает Vice.

Google пока не объяснил, что он будет делать. Но такие результаты могут разжечь гнев Республиканской партии, говорят журналисты.

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Во время американских президентских выборов 2016-го эксперты замечали, что Google намеренно подтасовывал поисковые запросы в пользу Хиллари Клинтон. Когда пользователи вводили Donald Trump, он выдавал негативно окрашенные материалы. При запросе Trump scandal - "Трамп скандал" выдавал результатов больше, чем Yahoo и другие поисковики.

Антимонопольные органы Евросоюза могут оштрафовать Google почти на $ 5 млрд за монопольное положение компании на рынке мобильных приложений Android. Google использовал Android, который является бесплатной операционной системой и установлен на три четверти европейских смартфонов. Таким образом смог усилить свое присутствие на рынке.

Дональд Трамп вступился за компанию. "А я что говорил! Европейский Союз наложил штраф в размере 5000000000 долларов на одну из наших крупнейших компаний, Google. Они действительно используют США, но это ненадолго!", - написал в Twitter.