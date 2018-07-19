Трамп снова неприятно засветился в Google

 
Ексклюзивы
1/5
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
Просмотров: 1981
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Просмотров: 504
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Просмотров: 5454
Путин добился, чтобы Трамп танцевал под его дудку - эксперт
Путин добился, чтобы Трамп танцевал под его дудку - эксперт
Просмотров: 1008
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 3006
Политолог рассказал о хорошей и плохой новости со встречи Трампа с Путиным
Политолог рассказал о хорошей и плохой новости со встречи Трампа с Путиным
Просмотров: 3573
"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
3 Просмотров: 131233
Осенью Рада может стать импотентной
Осенью Рада может стать импотентной
Просмотров: 828
Кто потерял больше от разоблачения ночных переговоров Сытника и Порошенко
Кто потерял больше от разоблачения ночных переговоров Сытника и Порошенко
1 Просмотров: 2088
"Депутатов вылавливали на улице и в больницах" - как оккупанты устанавливали свою власть в Крыму
"Депутатов вылавливали на улице и в больницах" - как оккупанты устанавливали свою власть в Крыму
1 Просмотров: 1656
Фото
Все фото
10
6
4
17
11
Швеция пылает: страна просит помощи в борьбе со стихией
Швеция пылает: страна просит помощи в борьбе со стихией
Появилось шокирующее видео с борта горящего самолета во время катастрофы
Появилось шокирующее видео с борта горящего самолета во время катастрофы
Новый Стоунхендж открыли с помощью дрона
Новый Стоунхендж открыли с помощью дрона
Фотограф показал людей с уникальным геном
Фотограф показал людей с уникальным геном
На грани жизни и смерти: показали фото самых редких животных планеты
На грани жизни и смерти: показали фото самых редких животных планеты
Видео
Все видео
На впечатляющем видео торнадо родился во время фестиваля
На впечатляющем видео торнадо родился во время фестиваля
Засняли необычное явление: тысячи розовых медуз заполонили море
Засняли необычное явление: тысячи розовых медуз заполонили море
"Посмотрела в глаза злу" - в сети подняла шум реакция Мелании Трамп на Путина
"Посмотрела в глаза злу" - в сети подняла шум реакция Мелании Трамп на Путина
В России загорелся торговый центр
В России загорелся торговый центр
Как у Гая Ричи: воры украли чемодан с бриллиантами на $1,6 млн
Как у Гая Ричи: воры украли чемодан с бриллиантами на $1,6 млн
Интервью
1/5
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Просмотров: 504
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 414
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 3006
"Принципиально не смотрел матчи сборной России. Да и не на что там смотреть" - Маркевич
"Принципиально не смотрел матчи сборной России. Да и не на что там смотреть" - Маркевич
2 Просмотров: 1593
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3474
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
19 июля 2018
Просмотров: 243
Наші й чужі
Якось зранку в кіоску беру собі каву і, поки вона вариться, відчуваю у себе за спиною чиєсь настирливе пузо. Так, наче там бовтається великий живий ...
четверг, 19 июля 2018 20:30

Трамп снова неприятно засветился в Google

  Комментировать
Трамп снова неприятно засветился в Google
Результат поиска изображения по слову idiot. Женщина рядом с Трампом - одна из активисток, которая выступала с критикой во время его визита в Британию

Фото американского президента Дональда Трампа стало изображением, которое поисковик Google чаще всего выдает при запросе слова idiot - "идиот" на английском.

Поисковик начал выдавать такие результаты, когда Трамп посещал Великобританию на прошлой неделе. Это можно объяснить популярностью песни 2012 American Idiot группы Green Day. Неделю назад она возглавили британские музыкальные чарты. Пользователи распространяли ее и добавляли фото американского президента. Таким образом смогли манипулировать поисковыми алгоритмами, сообщает Vice.

Google пока не объяснил, что он будет делать. Но такие результаты могут разжечь гнев Республиканской партии, говорят журналисты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Посмотрела в глаза злу" - в сети подняла шум реакция Мелании Трамп на Путина

Во время американских президентских выборов 2016-го эксперты замечали, что Google намеренно подтасовывал поисковые запросы в пользу Хиллари Клинтон. Когда пользователи вводили Donald Trump, он выдавал негативно окрашенные материалы. При запросе Trump scandal - "Трамп скандал" выдавал результатов больше, чем Yahoo и другие поисковики.

Антимонопольные органы Евросоюза могут оштрафовать Google почти на $ 5 млрд за монопольное положение компании на рынке мобильных приложений Android. Google использовал Android, который является бесплатной операционной системой и установлен на три четверти европейских смартфонов. Таким образом смог усилить свое присутствие на рынке.
Дональд Трамп вступился за компанию.

"А я что говорил! Европейский Союз наложил штраф в размере 5000000000 долларов на одну из наших крупнейших компаний, Google. Они действительно используют США, но это ненадолго!", - написал в Twitter.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Трамп снова неприятно засветился в Google». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
июля

Шахтеры на Донбассе начали массовую забастовку

Извращенная любовь и трансплантация мозга: тайны Майкла Джексона раскрыл его убийца

Клип Русланы снимали в Донецке

15 лет назад провели уникальную операцию

Из квартир начали изымать запрещенную литературу

Создали первую фотографию: как это было

Престижную велогонку выиграл трубочист

Самое читаемое
Бекхэмы семьей весело отдохнули в Хорватии
Бекхэмы семьей весело отдохнули в Хорватии
38
 2 Просмотров: 75757
Самая сексуальная женщина показала соблазнительные формы в бикини
Самая сексуальная женщина показала соблазнительные формы в бикини
11
 Просмотров: 66539
Катя Осадчая показала звездный отдых на Черном море
Катя Осадчая показала звездный отдых на Черном море
9
 Просмотров: 57353
&quot;Посмотрела в глаза злу&quot; - в сети подняла шум реакция Мелании Трамп на Путина
"Посмотрела в глаза злу" - в сети подняла шум реакция Мелании Трамп на Путина
 Просмотров: 56542
Елена Кравец впервые вышла из красную дорожку вместе с мужем
Елена Кравец впервые вышла из красную дорожку вместе с мужем Просмотров: 29124
Больше всего комментируют
8
Известный экс-игрок "Днепра" откажется от украинского паспорта
8
Реванш - это вы, профукали четыре года - журналист остро раскритиковал власть
7
"Хотят легитимизировать свой рагулизм" - издатель о тех, кто говорит по-русски
6
В России рождается новый нацизм - Бабченко
4
"Оговорился". Трамп согласился с выводами американской разведки
Голосов: 292
Голосование Какая украинская песня лучше подойдет для выполнения стриптиза?
  • "Блюз еротичних думок"- Михаил Поплавский
  • "Ні обіцянок, ні пробачень - Виктор Павлик
  • "117-а стаття" - "Братья Гадюкины"
  • "Вовчиця" - Олег Винник
  • "Сьюзі" - "Океан Эльзы"
  • "Шаленій" - Гайтана
  • "Гуцулка Ксеня"
  • "Поліна" - "Бумбокс"
  • "Make Up" - The Hardkiss
  • "Без тебе" - O.Torvald
  • "Роби любов" - группа [O]
  • "Змія" - Vivienne Mort
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua