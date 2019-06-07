Трамп раскритиковал NASA за подготовку полетов на Луну

Трамп считает, что нужно высаживаться на Луну, а не на Марс. Фото: УНИАН

Президент США Дональд Трамп раскритиковал NASA за идею высадить людей на Луну.

Написал в Twitter, что агентство должно сосредоточиться на более масштабных вещах.

Посоветовал заняться освоением Марса.

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"Учитывая все те деньги, которые мы тратим, NASA не следует говорить о путешествиях на Луну - мы делали это 50 лет назад. Они должны быть сфокусированы на более масштабных вещах, над которыми мы работаем, включая программу высадки на Марсе, частью которой является освоение Луны, а также о вопросах обороны и науки", - написал глава Белого дома.

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов наладить отношения с Россией. Утверждает, что отношения испортило расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о "российском вмешательстве" в американские выборы 2016-го.