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пятница, 07 июня 2019 22:39

Трамп раскритиковал NASA за подготовку полетов на Луну

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Трамп раскритиковал NASA за подготовку полетов на Луну
Трамп считает, что нужно высаживаться на Луну, а не на Марс. Фото: УНИАН

Президент США Дональд Трамп раскритиковал NASA за идею высадить людей на Луну.

Написал в Twitter, что агентство должно сосредоточиться на более масштабных вещах.

Посоветовал заняться освоением Марса.

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"Учитывая все те деньги, которые мы тратим, NASA не следует говорить о путешествиях на Луну - мы делали это 50 лет назад. Они должны быть сфокусированы на более масштабных вещах, над которыми мы работаем, включая программу высадки на Марсе, частью которой является освоение Луны, а также о вопросах обороны и науки", - написал глава Белого дома.

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов наладить отношения с Россией. Утверждает, что отношения испортило расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о "российском вмешательстве" в американские выборы 2016-го.

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июня

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Голосование Стоит ли идти в отставку министру внутренних дел Арсену Авакову?
  • Да, после гибели 5-летнего Кирилла должен был сделать это сразу
  • Нет, министр не несет ответственность за всех полицейских в стране
  • И так уйдет с должности вместе со всем правительством
  • Это не в традициях украинской политики
  • Пусть завершит реформу полиции и может идти
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