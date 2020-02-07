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пятница, 07 февраля 2020 02:28

Трамп назвал процедуру импичмента "адом" и "охотой на ведьм"

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Трамп назвал процедуру импичмента &quot;адом&quot; и &quot;охотой на ведьм&quot;
Трамп рассказал о своем импичменте. Фото: Лига

"Адом" назвал процедуру импичмента президент США Дональд Трамп.

Глава Белого дома считает, что подобного никогда не должно повториться с другим президентом и убежден, что процедуру импичмента демократы начали с "политических" мотивов, сказал глава Трамп во время выступления, передает AP.

Американский президент во время своего выступления выразил радость по собственному оправданию по обвинению в процессе импичмента и раскритиковал своих оппонентов.

"Мы прошли через ад. Это было несправедливо, я не сделал ничего плохого ... Там нет ничего с точки зрения закона, это политический вопрос", - сказал Трамп.

Президент США добавил, что "охота на ведьм" на него началась с тех пор, как он начал предварительную избирательную кампанию.

"За последние несколько лет мы имели дело с "охотой на ведьм". Оно началось в день, когда я спустился на лифте со своей будущей первой леди, которая присутствует здесь. Спасибо, Мелания ... Это было настоящее зло, коррупция, позор, катастрофа, негодяи ... этого никогда не должно произойти снова с другим президентом, никогда", - высказался Трамп.

Американский президент, кроме того, назвал спикерку Палаты представителей Нэнси Пелоси, которая выдвинула против него обвинения, "ужасным человеком". Он в очередной раз высмеял ее слова о том, что и молится за его благо. "Она, возможно, и молится, но о прямо противоположном", - сказал глава Белого дома.

Провал голосования в Сенате назвал "праздником" и заявил, что ни одному президенту США не пришлось такого переживать. Над своими оппонентами американский президент откровенно издевался, называл их "грязными, плохими и пакостными людьми".

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Напомним, 5 февраля Сенат Конгресса США не поддержал импичмент Трампа, за ранее проголосовала Палата представителей. Таким образом Трамп остается президентом США минимум до ближайших выборов, которые состоятся этой осенью.

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