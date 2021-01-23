Трамп дал первый комментарий в новом статусе. Был немногословным

Бывший президент США Дональд Трамп еще не определился со своим будущим. Сначала решил отдохнуть. Фото: Reuters

Сначала надо отдохнуть, а потом уже искать, чем заниматься. Таким был первый комментарий, который бывший глава США Дональд Трамп дал журналистам с тех пор как уехал из Белого дома в среду, 20 января.

Разговор с прессой состоялась в гольф-клубе Трампа и длился считанные минуты. Политик успел ответить на вопрос, что будет делать дальше после окончания своего президентского срока.

"Мы займемся чем-то, но не сейчас", - цитирует 45-го президента Washington Examiner.

Затем вошел помощник и вежливо, но быстро прекратил общение с прессой.

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Трамп закончил работу президентом США 20 января после инаугурации 46-го президента Джозефа Байдена. Он стал единственным президентом в истории страны, которому Палата представителей объявляла импичмент дважды. Впервые это произошло после скандального разговора, в которой Трамп заставлял президента Владимира Зеленского расследовать дело против сына Байдена. Второй импичмент Трампу подготовили на фоне массовых беспорядков в Вашингтоне. Бывший глава Белого дома будет получать пенсию в размере $221,4 тыс. в год, то есть $18,5 тыс. в месяц.