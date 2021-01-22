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пятница, 22 января 2021 11:50

Инаугурация Байдена стала популярнее церемонии Трампа

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Инаугурация Байдена стала популярнее церемонии Трампа
Инаугурацию Байдена смотрело 40 млн зрителей. Фото: Reuters

Инаугурацию президента США Джо Байдена посмотрело почти 40 млн телезрителей.

Церемонию Дональда Трампа в 2017 году посмотрело на 4% меньше, сообщил Axios.

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4 года назад 45-й президент США Трамп собрал 38,4 млн просмотров.

Во время инаугурации Байден пообещал "быть президентом для всех американцев". По его словам, важнейшей задачей президентства является объединение США.

Президент США Джо Байден подписал ряд указов по борьбе с коронавируса во 2-й день на посту.

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