Только под контролем государства: в России хотят ограничить доступ к порно

В России, чтобы посмотреть порно, нужно зарегистрироваться на сайте государственных услуг. Фото: republic.ru

В России предложили ужесточить доступ к порнографии в интернете, чтобы интимные видео просматривали только совершеннолетние граждане. Подтверждать возраст нужно будет через портал государственных услуг.

Об этом сообщил радиочастотный центр России.

Такое предложение выдвинул Главный радиочастотный центр РФ, подчиненный Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. В ведомстве предлагают разделить порноконтент на "незаконный" и "не запрещенный законом". Доступ будут иметь только граждане в возрасте 18+.

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К "незаконному" порно авторы отнесли детскую порнографию и "явно оскорбительный контент", например изнасилования. "Не запрещенную законом" порнографию авторы определяют как материалы, представляемые в виде "натуралистических изображений или описаний половых органов совершеннолетнего человека или половых сношений с участием совершеннолетних людей с их согласия".

Госдума РФ в третьем, последнем чтении приняла закон о запрете публично отождествлять цели, решения, действия руководства, военных СССР и нацистской Германии, а также европейских союзников.