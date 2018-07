Только поцелуи, без рук - показали курьезные моменты встречи глав США и ЕС

Дональд Трамп выставил в Твиттере фото своего поцелуя с Председателем Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером. Так американский президент показал свою "любовь" к ЕС. "Очевидно, что Европейский Союз в лице Юнкера и Соединенные Штаты в лице вашего покорного слуги любят друг друга", - подписал фото.

Фото снято в Овальном кабинете президента Америки. На нем политики приветствуют друг друга в европейском стиле - целуют в щеку, пишет The Sun.

Подержать Юнкера за руку Трампу не удалось. В сети появилось видео, на котором европейский политик уклоняется от Трампа.

This is the moment Jean-Claude Juncker appeared to reject Donald Trump's attempt to take him by the hand. pic.twitter.com/EUlhrXLWiF