Только поцелуи, без рук - показали курьезные моменты встречи глав США и ЕС

Дональд Трамп выставил в Твиттере фото своего поцелуя с Председателем Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером. Так американский президент показал свою "любовь" к ЕС. "Очевидно, что Европейский Союз в лице Юнкера и Соединенные Штаты в лице вашего покорного слуги любят друг друга", - подписал фото.

Автор: The Sun Трамп выставил в своем Твиттере фото поцелуя с Президентом ЕС

Фото снято в Овальном кабинете президента Америки. На нем политики приветствуют друг друга в европейском стиле - целуют в щеку, пишет The Sun.

Подержать Юнкера за руку Трампу не удалось. В сети появилось видео, на котором европейский политик уклоняется от Трампа.

This is the moment Jean-Claude Juncker appeared to reject Donald Trump's attempt to take him by the hand. pic.twitter.com/EUlhrXLWiF — euronews (@euronews) 26 июля 2018 г.

На вчерашней встрече Трамп сказал, что стороны договорились разработать новые торговые тарифы, выгодные обоим партнерам.

Юнкер заявил, что Трамп согласился приостановить введение 25% пошлины на импорт автомобилей из ЕС. В совокупности европейские и американские товары будут занимать более 50% мирового товарооборота, говорят эксперты.

Автор: The Sun Трамп выставил в своем Твиттере фото поцелуя с Президентом ЕС

Рассказывая о результатах встречи, европейский политик подарил Трампу фото кладбища в Люксембурге. Там похоронены 5 тыс. американских солдат, погибших во времена Второй мировой войны. Так Юнкер хотел напомнить американцу о совместной истории ЕС и США.

Автор: rt.com Фото кладбища, которое Юнкер подарил Трампу на встрече

2 недели назад президент США назвал ЕС несправедливым торговым партнером и "врагом", а Юнкер - "глупыми" новые тарифы на ввоз стали и алюминия в США. Трамп пригрозил обложить налогами автомобили, завозимые в США из Европы. Европейцы в ответ планировали взыскать $ 18 млн за ввоз на свою территорию американских товаров.

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Автор: The Sun Трамп выставил в своем Твиттере фото поцелуя с Президентом ЕС

Телеканал CNN обнародовал запись разговора президента США Дональда Трампа и его бывшего юриста Майкла Коэна. На записи речь идет о выплатах модели Playboy Карен Макдугал, которая заявила о связи с американским президентом.