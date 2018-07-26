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четверг, 26 июля 2018 15:36

Только поцелуи, без рук - показали курьезные моменты встречи глав США и ЕС
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Дональд Трамп выставил в Твиттере фото своего поцелуя с Председателем Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером. Так американский президент показал свою "любовь" к ЕС. "Очевидно, что Европейский Союз в лице Юнкера и Соединенные Штаты в лице вашего покорного слуги любят друг друга", - подписал фото.

Автор: The Sun
  Трамп выставил в своем Твиттере фото поцелуя с Президентом ЕС
Трамп выставил в своем Твиттере фото поцелуя с Президентом ЕС

Фото снято в Овальном кабинете президента Америки. На нем политики приветствуют друг друга в европейском стиле - целуют в щеку, пишет The Sun.

Подержать Юнкера за руку Трампу не удалось. В сети появилось видео, на котором европейский политик уклоняется от Трампа.

На вчерашней встрече Трамп сказал, что стороны договорились разработать новые торговые тарифы, выгодные обоим партнерам.

Юнкер заявил, что Трамп согласился приостановить введение 25% пошлины на импорт автомобилей из ЕС. В совокупности европейские и американские товары будут занимать более 50% мирового товарооборота, говорят эксперты.

Автор: The Sun
  Трамп выставил в своем Твиттере фото поцелуя с Президентом ЕС
Трамп выставил в своем Твиттере фото поцелуя с Президентом ЕС

Рассказывая о результатах встречи, европейский политик подарил Трампу фото кладбища в Люксембурге. Там похоронены 5 тыс. американских солдат, погибших во времена Второй мировой войны. Так Юнкер хотел напомнить американцу о совместной истории ЕС и США.

Автор: rt.com
  Фото кладбища, которое Юнкер подарил Трампу на встрече
Фото кладбища, которое Юнкер подарил Трампу на встрече

2 недели назад президент США назвал ЕС несправедливым торговым партнером и "врагом", а Юнкер - "глупыми" новые тарифы на ввоз стали и алюминия в США. Трамп пригрозил обложить налогами автомобили, завозимые в США из Европы. Европейцы в ответ планировали взыскать $ 18 млн за ввоз на свою территорию американских товаров.

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Автор: The Sun
  Трамп выставил в своем Твиттере фото поцелуя с Президентом ЕС
Трамп выставил в своем Твиттере фото поцелуя с Президентом ЕС

Телеканал CNN обнародовал запись разговора президента США Дональда Трампа и его бывшего юриста Майкла Коэна. На записи речь идет о выплатах модели Playboy Карен Макдугал, которая заявила о связи с американским президентом.

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