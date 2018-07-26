Только поцелуи, без рук - показали курьезные моменты встречи глав США и ЕС

Дональд Трамп выставил в Твиттере фото своего поцелуя с Председателем Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером. Так американский президент показал свою "любовь" к ЕС. "Очевидно, что Европейский Союз в лице Юнкера и Соединенные Штаты в лице вашего покорного слуги любят друг друга", - подписал фото.
Фото снято в Овальном кабинете президента Америки. На нем политики приветствуют друг друга в европейском стиле - целуют в щеку, пишет The Sun.
Подержать Юнкера за руку Трампу не удалось. В сети появилось видео, на котором европейский политик уклоняется от Трампа.
This is the moment Jean-Claude Juncker appeared to reject Donald Trump's attempt to take him by the hand. pic.twitter.com/EUlhrXLWiF— euronews (@euronews) 26 июля 2018 г.
На вчерашней встрече Трамп сказал, что стороны договорились разработать новые торговые тарифы, выгодные обоим партнерам.
Юнкер заявил, что Трамп согласился приостановить введение 25% пошлины на импорт автомобилей из ЕС. В совокупности европейские и американские товары будут занимать более 50% мирового товарооборота, говорят эксперты.
Рассказывая о результатах встречи, европейский политик подарил Трампу фото кладбища в Люксембурге. Там похоронены 5 тыс. американских солдат, погибших во времена Второй мировой войны. Так Юнкер хотел напомнить американцу о совместной истории ЕС и США.
2 недели назад президент США назвал ЕС несправедливым торговым партнером и "врагом", а Юнкер - "глупыми" новые тарифы на ввоз стали и алюминия в США. Трамп пригрозил обложить налогами автомобили, завозимые в США из Европы. Европейцы в ответ планировали взыскать $ 18 млн за ввоз на свою территорию американских товаров.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Путин подарил Трампу мяч с передатчиком - СМИ
Телеканал CNN обнародовал запись разговора президента США Дональда Трампа и его бывшего юриста Майкла Коэна. На записи речь идет о выплатах модели Playboy Карен Макдугал, которая заявила о связи с американским президентом.
Комментарии