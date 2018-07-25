"Придется заплатить": обнародовали разговор Трампа о модели Playboy

Трамп обсуждал покупку прав на историю его отношений с моделью Playboy. Фото: Фото: scmp.com

Телеканал CNN обнародовал запись разговора президента США Дональда Трампа и его бывшего юриста Майкла Коэна. На записи речь идет в том числе о выплатах модели Playboy Карен Макдугал, которая заявила о связи с американским президентом.

Запись, предоставленный CNN адвокатом Коэна Ланни Дэвисом, сделана в сентябре 2016 года. После того, как адвокат говорит "нам придется заплатить" и вспоминает "финансирование", Трамп вспоминает платеж наличными. Из записи неясно, предлагает ли он заплатить наличными или отвергает это предложение.

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Адвокат Алан Футерфас в эфире Fox News опроверг, что Трамп предлагает заплатить наличными.

"Любой, кто знает что-нибудь о компании или о том, как президент ведет бизнес, знает, что нет никаких наличных. Все задокументировано. Каждый пенни задокументирован", — говорит юрист.

Нынешний адвокат Трампа, бывшый мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани не отрицает, что на записи речь идет о покупке прав на историю Макдугал. Он подчеркивает, что сделка так и не состоялась.

В понедельник агентство Associated Press опубликовало материал, в котором утверждалось, что около 12 аудиозаписей, изъятых правоохранительными органами у Майкла Коэна, бывшего юриста президента США Дональда Трампа, переданы для изучения следователем.