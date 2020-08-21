Тихановская не ответила на вопрос о возможном участии в будущих выборах

Кандидат дала брифинг. Фото: Reuters

Оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская не ответила на вопрос, будет ли она баллотироваться на пост президента, если объявят новые выборы.

Сейчас этот вопрос не стоит обсуждения, сказала она на пресс-конференции в Литве, передает Tut.by.

"Наша главная цель - это добиться честных, прозрачных и открытых выборов", - говорит Тихановская.

Не стала отвечать на вопрос, сколько продлятся протесты в Беларуси.

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"На этот вопрос ответит только время. Но, вы знаете, народ Беларуси уже никогда не сможет принять нынешнее руководство, не сможет простить и забыть все то насилие, которое испытали наши граждане во время мирных демонстраций", - считает Тихановская.

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его главный оппонент Светлана Тихановская - 10,1%. Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. 15 августа Лукашенко после телефонного разговора с Путиным сказал, что президент РФ пообещал всестороннюю помощь по обеспечению безопасности страны. Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуация в Беларуси расшатывают извне. 16 августа после еще одного телефонного разговора в пресс-службе Лукашенко сообщили, что они с Путиным намерены совместно реагировать "в случае обострения ситуации в части внешних угроз". 19 августа ЕС заявил, что не признает президентские выборы в Беларуси. Параллельно Запад готовит пакет санкций против лиц, причастных к разгону протестующих и убийствам. 20 августа в Беларуси открыли дело о захвате власти оппозицией.