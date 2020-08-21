Тихановская не ответила на вопрос о возможном участии в будущих выборах

 
Ексклюзивы
1/5
Независимость – это моя гордость и моя боль
Независимость – это моя гордость и моя боль
Просмотров: 288
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
2 Просмотров: 4338
Украине - 29: с чем занятным связано это число
Украине - 29: с чем занятным связано это число
Просмотров: 333
Независимость — это способность самореализоваться в своей стране
Независимость — это способность самореализоваться в своей стране
Просмотров: 72
Независимость - это получить свою ценность как государства
Независимость - это получить свою ценность как государства
Просмотров: 81
Независимость - это базовое условие
Независимость - это базовое условие
Просмотров: 306
Независимость - это понимание смысла существования народа
Независимость - это понимание смысла существования народа
Просмотров: 117
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
1 Просмотров: 2322
"Производили самолеты и ракеты. Сейчас продаем подсолнечное масло": как изменилась Украина за годы независимости
"Производили самолеты и ракеты. Сейчас продаем подсолнечное масло": как изменилась Украина за годы независимости
1 Просмотров: 1323
Независимость - это революции. Во время последней за свободу заплатили кровью
Независимость - это революции. Во время последней за свободу заплатили кровью
Просмотров: 270
Фото
Все фото
6
3
21
11
6
В Беларуси обваливается рубль, в обменниках сдают евро и покупают доллары
В Беларуси обваливается рубль, в обменниках сдают евро и покупают доллары
Свидетель снял, как Навальный пьет чай, а потом кричит от боли в самолете
Свидетель снял, как Навальный пьет чай, а потом кричит от боли в самолете
Как жили белорусы под властью Польши - подборка фото
Как жили белорусы под властью Польши - подборка фото
В провинции Хубей, с которой началась пандемия, построят &quot;город для изоляции&quot;
В провинции Хубей, с которой началась пандемия, построят "город для изоляции"
Белорусы ответили на митинг Лукашенко историческим маршем за свободу: прямая трансляция
Белорусы ответили на митинг Лукашенко историческим маршем за свободу: прямая трансляция
Видео
Все видео
"Вернусь обязательно" - Тихановська дала первую пресс-конференцию
"Вернусь обязательно" - Тихановська дала первую пресс-конференцию
Вещество, которым отравили Навального, опасно для окружающих
Вещество, которым отравили Навального, опасно для окружающих
Забастовка в Беларуси продолжается - прямая трансляция событий
Забастовка в Беларуси продолжается - прямая трансляция событий
Лукашенко нелегитимен: Тихановская записала видеообращение
Лукашенко нелегитимен: Тихановская записала видеообращение
"Батька, родина, Беларусь" - репетиция митинга за Лукашенко попала на видео
"Батька, родина, Беларусь" - репетиция митинга за Лукашенко попала на видео
Интервью
1/5
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
2 Просмотров: 4338
Почему растет количество больных на Сovid-19 - обьясняет инфекционист
Почему растет количество больных на Сovid-19 - обьясняет инфекционист
Просмотров: 1818
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
1 Просмотров: 2322
Банковая отмежевалась от скандала с ЦИК. История пахнет криминалом
Банковая отмежевалась от скандала с ЦИК. История пахнет криминалом
Просмотров: 1548
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Просмотров: 1809
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
20 августа 2020
Просмотров: 261
Сойка і груша
Коли живеш на невеликому клаптику землі, рано чи пізно радість твого існування затьмарюється усвідомленням обмеженості й тісноти цього клаптика. ...
пятница, 21 августа 2020 15:28

Тихановская не ответила на вопрос о возможном участии в будущих выборах

  Комментировать
Тихановская не ответила на вопрос о возможном участии в будущих выборах
Кандидат дала брифинг. Фото: Reuters

Оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская не ответила на вопрос, будет ли она баллотироваться на пост президента, если объявят новые выборы.

Сейчас этот вопрос не стоит обсуждения, сказала она на пресс-конференции в Литве, передает Tut.by.

"Наша главная цель - это добиться честных, прозрачных и открытых выборов", - говорит Тихановская.

Не стала отвечать на вопрос, сколько продлятся протесты в Беларуси.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лукашенко заявил, что решит ситуацию с протестами в ближайшие дни

"На этот вопрос ответит только время. Но, вы знаете, народ Беларуси уже никогда не сможет принять нынешнее руководство, не сможет простить и забыть все то насилие, которое испытали наши граждане во время мирных демонстраций", - считает Тихановская.

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его главный оппонент Светлана Тихановская - 10,1%. Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. 15 августа Лукашенко после телефонного разговора с Путиным сказал, что президент РФ пообещал всестороннюю помощь по обеспечению безопасности страны. Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуация в Беларуси расшатывают извне. 16 августа после еще одного телефонного разговора в пресс-службе Лукашенко сообщили, что они с Путиным намерены совместно реагировать "в случае обострения ситуации в части внешних угроз". 19 августа ЕС заявил, что не признает президентские выборы в Беларуси. Параллельно Запад готовит пакет санкций против лиц, причастных к разгону протестующих и убийствам. 20 августа в Беларуси открыли дело о захвате власти оппозицией.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Тихановская не ответила на вопрос о возможном участии в будущих выборах». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
августа

Похитил "Джоконду" из патриотических соображений

Самое читаемое
20-летняя модель публикует максимально откровенные фото в мини-бикини
20-летняя модель публикует максимально откровенные фото в мини-бикини
11
 1 Просмотров: 48808
&quot;Готовятся боевики на территории Украины&quot; - министр обороны Беларуси
"Готовятся боевики на территории Украины" - министр обороны Беларуси Просмотров: 11052
&quot;Мисс идеальная грудь&quot; Хоуп Билл показала свои прелести
"Мисс идеальная грудь" Хоуп Билл показала свои прелести
9
 Просмотров: 8100
Свидетель снял, как Навальный пьет чай, а потом кричит от боли в самолете
Свидетель снял, как Навальный пьет чай, а потом кричит от боли в самолете
3
 Просмотров: 7947
Зарплата от 35 тыс. грн: назвали топ-10 высокооплачиваемых вакансий
Зарплата от 35 тыс. грн: назвали топ-10 высокооплачиваемых вакансий Просмотров: 7002
Мир
"Приедут из Украины шахтеры. Их море безработных" - Лукашенко пригрозил страйкующим
"Приедут из Украины шахтеры. Их море безработных" - Лукашенко пригрозил страйкующим Просмотров: 135
В Беларуси обваливается рубль, в обменниках сдают евро и покупают доллары
В Беларуси обваливается рубль, в обменниках сдают евро и покупают доллары
6
 Просмотров: 378
Навального приехали лечить немецкие медики
Навального приехали лечить немецкие медики Просмотров: 315
Похитил "Джоконду" из патриотических соображений
Похитил "Джоконду" из патриотических соображений
 Просмотров: 126
Лукашенко заявил, что решит ситуацию с протестами в ближайшие дни
Лукашенко заявил, что решит ситуацию с протестами в ближайшие дни 1 Просмотров: 531
Больше всего комментируют
9
Известные украинцы обратились к Зеленскому с призывом не разрушать государство
8
Появились документы, в которых Украина соглашается на условия России относительно Донбасса - Климпуш-Цинцадзе требует объяснений Зеленского
4
Зеленский ответил на обвинения в использовании поездок для агитации
3
Зеленскому рубили огурец саблей и селфилы с Михалком
2
Прошел между каплями - Гармаш рассказал, как Кравчук не дал россиянам сорвать заседание ТКГ
Голосов: 2447
Голосование Чем закончатся выборы в Беларуси?
  • Лукашенко удержит власть, подавит протесты
  • В Беларуси будет революция, "майдан" и новый президент
  • "Бацька" склонят к компромиссу. Будут повторные выборы
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua