Tesla обязали выплатить бывшему работнику $137 млн

Мужчина отсудил у компании компенсацию за расизм. Фото: Reuters

Компания Tesla проиграла суд с бывшим работником.

Чернокожий сотрудник обвинил компанию в расизме, сообщает BBC.

Федеральный суд Сан-Франциско установил, что в 2015-2017 годах оператор подъемника на заводе в городе Фремонт Оуэн Диас работал в расово враждебной среде.

Диас заявил, что афроамериканцы ежедневно сталкиваются с расистскими оскорблениями в производственных цехах завода Tesla. В душевых появляются расистские надписи. Коллеги говорили пострадавшему "вернутся в Африку".

Мужчина жаловался, но в Tesla не стали обращать внимание на ситуацию.

Суд обязал компанию выплатить $130 млн штрафа и $6,9 млн моральной компенсации Диасу.

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"Прогрессивный имидж Tesla был фасадом, скрывающим его регрессивное и унизительное отношение к сотрудникам-афроамериканцам", - говорится в иске.

Корпорация подала апелляцию. Назвала решение суда "несовершенным".

Экстремисты используют популярные видеоигры и игровые чат-платформы для распространения ненависти. За три месяца исследователи ВВС обнаружили антисемитизм, расизм и гомофобию на платформах, где пользователи говорят о таких играх, как Call of Duty и Minecraft.