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четверг, 01 июля 2021 07:24

Террористы подорвали базар. Много пострадавших

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Террористы подорвали базар. Много пострадавших
В Багдаде взорвали рынок. Фото: unsplash.com

На рынке в районе Садр-Сити в иракском Багдаде произошел взрыв. По меньшей мере 11 человек получили ранения.

Ответственность за нападение не взяла на себя еще ни одна группировка, передает Reuters со ссылкой на иракскую полицию и медиков.

Это был второй нападение на Садр-Сити и третье нападение на рынок в Багдаде в этом году. В апреле четыре человека погибли и 20 получили ранения в результате взрыва заминированного автомобиля. В январе на переполненном рынке теракт устроил смертник. Погибли по меньшей мере 32 человека. К обеих трагедий причастны боевики "Исламского государства".

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Большие бомбовые атаки, которые когда-то были почти повседневным явлением в иракской столице, прекратились после поражения боевиков "Исламского государства" в 2017 году.

Солдаты специальных сил США отправились в Мозамбик, чтобы противодействовать ИГИЛ. Террористы превратили футбольные поля в этой африканской стране в места казни и обезглавили детей на глазах у их родителей в рамках террора.

Посольство США подтвердило, что для предотвращения распространения терроризма и насильственного экстремизма около десятка солдат-специалистов отправили на 2 месяца.

За последний год насилие в Мозамбике усилилось. В ноябре 2020-го на севере страны террористы обезглавили более 50 человек. Более 2600 человек убили, а еще 700 тыс. были вынуждены покинуть свои дома после начала исламистского повстанческого движения в этой стране в 2017 году.

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Дата
01
июля

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