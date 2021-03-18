США направили спецназ против террористов, которые обезглавливают детей

Боевики ИГИЛ / The Sun

Солдаты специальных сил США отправились в Мозамбик, чтобы противодействовать ИГИЛ. Террористы превратили футбольные поля в этой африканской стране в места казни и обезглавили детей на глазах у их родителей в рамках террора.

Посольство США подтвердило, что для предотвращения распространения терроризма и насильственного экстремизма около десятка солдат-специалистов отправили в эту страну Африки на 2 месяца. Об этом пишет The Sun.

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За последний год насилие в Мозамбике усилилось. В ноябре 2020-го на севере страны террористы обезглавили более 50 человек. Более 2600 человек убили, а еще 700 тыс. были вынуждены покинуть свои дома после начала исламистского повстанческого движения в этой стране в 2017 году.

По оценкам ООН, около 1 млн человек нуждаются в продовольственной помощи, потому что джихадисты продолжают терроризировать граждан. Люди, бежавшие от исламистов, рассказали недавно британской благотворительной организации "Спасите детей", что террористы ИГИЛ обезглавливали даже 11-летних детей.

Одна из целей спецназа США - обучение мозамбикских морских пехотинцев борьбе с боевиками ИГИЛ, а также в предоставление медицинского оборудования и средств связи.

Пентагон предупредил, что экстремисты захватывают части Африки, как когда-то это сделали в Сирии и Ираке. Они действуют с потрясающей жестокостью, чтобы создать там квазигосударство. Рост количества джихадистов в Мозамбике вызывает тревогу, потому что в их рядах с 2017-го оказались до нескольких тысяч боевиков.

Мозамбик - одна из арен, где и деловые ведет войну против мирных жителей, пытаясь захватить территорию. Региональные эксперты опасаются, что исламисты превратились в тайную сеть в пустынных регионах Африки, что позволяет им осуществлять внезапные нападения. Также боевики регулярно перемещаются маленькими группами между Сирией и Ираком.