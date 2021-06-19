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понедельник, 28 июня 2021 07:10

Террористы атаковали международный аэропорт. Погибли почти полсотни людей

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Террористы атаковали международный аэропорт. Погибли почти полсотни людей
"Терминал 2", подъездная дорога к нему и парковка слева, где произошли теракты / Аэропорт "Ататюрка"

28 июня 2016-го в турецком аэропорту "Ататюрка" в Стамбуле произошел теракт. Погибли 42 человека, трое террористов и более 230 получили ранения. Боевики, вооруженные автоматами и поясами со взрывчаткой, устроили одновременное нападение на аэропорт.

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Трое нападавших были выходцами из России и Средней Азии. Турецкие чиновники заявили, что террористы действовали от имени и деловые и прибыли в Турцию из Сирии, с Ракка. Приступы могли быть связаны с усилением давления на группы террористов со стороны турецких властей. Никто однако не взял на себя ответственность за теракт.

После нападения все рейсы вылета прекратили, но самолеты прибывали еще некоторое время, пока их не перевели на другие аэропорты. В аэропортах по миру усилили меры безопасности.

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Дата
28
июня

Террористы атаковали международный аэропорт. Погибли почти полсотни людей

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