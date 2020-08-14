Террорист на фургоне давил прохожих

17 августа 2017 в Барселоне, столице Испании, произошел масштабный теракт. В результате погибли 16 человек, еще более 130 получили травмы.

В тот день 22-летний Юнес Абуякуб на арендованном белом фургоне Fiat Talento на большой скорости начал давить прохожих на бульваре Рамбла. Так проехал более 500 м. Очевидцы утверждают, что он пытался переехать как можно больше людей. Они падали на земле, бежали в ближайшие магазины и кафе. Под колесами погибло 14 человек. После трагедии Абуякуб захватил белый Ford Focus, убив водителя, и скрылся.

Автор: bbc.com Схема движения испанского террориста

В ночь на 18 августа, 5 человек приехали на машине в курортный город Камбрильс в 100 км от Барселоны. Среди них был брат нападающего Хуссейн Абуякуб, а также Мусса Укабир, Саид Ялла и братья Мохамед и Омар Хишам.

Их черный Audi A3 поехал прямо на прохожих на набережной, после чего врезались в полицейский пост и перевернулись. Мужчины выскочили из автомобиля с ножами и топором. Тогда одна испанка погиб, еще несколько человек получили ранения.

Нападавшие надели муляжи поясов смертников, чтобы посеять панику. Фальшивые пояса также гарантировали, что полиция будет стрелять на поражение, - то есть обеспечили нападающим, с их точки зрения, мученическую смерть.

На тот момент Юнес Абуякуб находился в бегах. 21 августа полиция вышла на его след. Абуякуба, на котором также был муляж пояса смертника, застрелили на поле на западе от Барселоны.

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Все злоумышленники были выходцами из Марокко, выросли в испанском городе Риполь. Там ходили в школу и спортивные секции. Работали в кафе и магазинах. Впоследствии стали членами джихадистского группировки во главе с Абдельбаки эс-Сатти, имамом местной мечети. Родные мужчин вспоминают, что после знакомства с эс-Сатти, ребята очень изменились, замкнулись в себе, перестали носить модную одежду, начали каждый день ходить в мечеть.

Правоохранители предполагают, что бандиты готовили масштабные теракты в Барселоне и Париже. Однако 16 августа эс-Сатти взорвался в доме в городе Альканар. Там они изготавливали взрывчатку. Вероятно именно смерть главы спровоцировала серию терактов. Ответственность за них взяло на себя Исламское государство.

Мужчина устроил теракт на праздновании Дня взятия Бастилии на набережной Ниццы вечером 14 июля 2016-го. 86 человек погибли. 10 из них дети. Более 400 человек пострадали.