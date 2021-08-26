Талибы запретили афганкам выходить из дома

Талибы запретили женщинам выходить из дома. Фото: Reuters

Талибы запретили женщинам ходить по улицам и посещать работу пока не наладится система обеспечения их безопасности

Представитель "Талибана" Забихулла Муджахида назвал это предписание временной мерой, передает BBC.

"Силы безопасности "Талибана" еще не обучены, как вести себя с женщинами, как разговаривать с ними. До тех пор, пока не будет обеспечена полная безопасность, мы просим женщин оставаться дома", - сказал он.

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Талибы заявили, что позволят вести женщинам активный образ жизни, но с соблюдением норм шариата. Так, например, женщинам уже запрещено выходить на улицу без сопровождения мужчины-родственника и без одежды, покрывающей все тело. Кроме того, женщин не допускают к некоторым видам работы, включая работу в СМИ.

С приходом режима "Талибан" к власти в Афганистане стремительно подорожала паранджа. Цены на эту одежду вирслы в 10 раз, ведь женщины решили, что талибы заставят их носить. Одна из афганок рассказала, что ей пришлось провести долгие часы в очереди к банкомату, чтобы снять деньги для покупки паранжи. Говорит в семье имеют только две паранджи на трех женщин.