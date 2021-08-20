С приходом талибов в Афганистане резко взлетели цены на паранджу

В Афганистане цены на паранджу поднялись в 10 раз. Фото: pixabay.com

С приходом режима "Талибан" к власти в Афганистане стремительно подорожала паранджа. Цены на эту одежду вирслы в 10 раз, ведь женщины решили, что талибы заставят их носить.

Одна из афганок рассказала, что ей пришлось провести долгие часы в очереди к банкомату, чтобы снять деньги для покупки паранжи. Говорит в семье имеют только две паранджи на трех женщин, сообщает иранское агентство ISNA.

"Возможно, вместо этого мы сошьем из простыни какой-нибудь хиджаб", - добавила она.

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Ранее представитель Талибана Сохейл Шахин объявил, что движение сделает ношение хиджаба обязательным в соответствии с исламскими законами, но речь не идет о парандже.

Паранджа - это исламский предмет одежды, закрывающей все тело, хиджаб - разновидность головного убора, который покрывает голову и плечи.

"Талибы", которые захватили власть в Афганистане, дали первую пресс-конференцию. Они призвали афганцев не убегать из страны и заверили, что не хотят отомстить оппонентам. А также пообещали дать права женщинам. Представитель "талибов" Забихулла Муджахид заявил, что они работают над созданием нового правительства страны. По его словам, за последние 20 лет "Талибан" эволюционировал, поэтому не стоит ожидать от них того же, что они делали во время прошлого правления.