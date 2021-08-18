Как жили женщины Афганистана до власти талибов: фото

Фото: Reuters

"Талибы", которые захватили власть в Афганистане, дали первую пресс-конференцию.

Они призвали афганцев не убегать из страны и заверили, что не хотят отомстить оппонентам. А также пообещали дать права женщинам. Об этом пишет BBC.

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Представитель "талибов" Забихулла Муджахид заявил, что они работают над созданием нового правительства страны.

"Мы помиловали всех, кто боролся против нас. Вражде пришел конец. Никто не пострадает. Мы преданы правам женщин в рамках системы шариата. Они будут работать бок в бок с нами. Мы хотели бы заверить международное сообщество, что не будет никакой дискриминации", - заявил он.

Он добавил, что "талибы" поддерживают свободные и независимые СМИ, однако в их деятельности "ничего не должно противоречить ценностям ислама". Муджахид также заявил, что СМИ "не должны работать против национальных ценностей, против национального единства".

По его словам, за последние 20 лет "Талибан" эволюционировал, поэтому не стоит ожидать от них того же, что они делали во время прошлого правления.

"Талибан" руководил Афганистаном с 1996 по 2001 год. Тогда установили режим шариата с публичными массовыми казнями, запретами на кино, телевидения и все западное, и абсолютным ограничением прав женщин.

Издание Reuters собрало фотогалерею, как жили женщины в Афганистане в течение последних 20 лет.

Лидеры исламистского движения "Талибан" покажут себя миру и не сидеть в тени секретности. Об этом сообщил представитель талибов.