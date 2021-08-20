14 млн афганцев столкнутся с голодом - ООН

14 млн афганцев могут голодать из-за захвата власти "Талибаном". Фото: Reuters

После захвата боевиками "Талибана" Афганистана более 14 млн человек столкнутся с голодом.

Об этом сообщила глава Всемирной продовольственной программы ООН Мэри Эллен Макгруарти.

В стране за три последних года произошло две засухи. Также Афганистан стал уязвимым из-за социально-экономических последствий пандемии коронавируса.

Засуха привела к потере 40% урожая. Это вызвало ухудшение экономического положения в животноводстве, ведь скоту нечего есть.

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Представительница ООН призвала международных доноров предоставить $200 млн для создания резерва продовольствия жителям Афганистана.

ЮНИСЕФ также предупредил, что к концу 2021 года более 1 млн афганских детей до пяти лет столкнутся с недоеданием.

Боевики исламистского движения "Талибан" начали преследование людей в Афганистане, которые ранее сотрудничали с силами НАТО или США. Хотя обещали им амнистию. Талибы запугивают афганцев и иностранцев, которые до сих пор находятся на территории страны. Боевики могут найти членов их семей и угрожать им убийством.