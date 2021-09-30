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четверг, 30 сентября 2021 08:44

Талибы начали бой против ИГИЛ

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Талибы начали бой против ИГИЛ
Талибы начали операцию против ИГИЛ. Фото: Reuters

Боевики "Талибана" в Афганистане объявили о начале операции против бойцов ИГИЛ.

По словам талибов, представители ИГИЛ не являются для них серьезной угрозой, но они вынуждены предпринимать действия против них в провинциях Нангархар и Кабуле, передает Khaama Press.

Причиной для атаки стали несколько терактов в Афганистане, ответственность за которые взяла на себя именно Исламское государство.

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Говорят, что уже захватили в плен многих членов ИГИЛ.

"Талибан" показал четыре тела предполагаемых похитителей и повесил одно из них на подъемном кране, на городской площади в западном афганском городе Герат. Говорят, что публичное повешения предназначены для сдерживания "преступников".

Сначала талибы привезли четыре тела на центральную площадь Герата, но затем перевезли три в другие части города для всеобщего обозрения. Талибы объявили, что этих четырех поймали при похищении людей ранее в субботу, 25 сентября, и их полицейские от талибов убили в перестрелке.

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