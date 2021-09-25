"Талибан" хочет возобновить казни и ампутации конечностей. В США отреагировали

Талибы хотят восстановить казни в Афганистане. Фото: Reuters

Движение "Талибан" в Афганистане планирует возобновить практику ампутации конечностей и смертную казнь.

"Отсечение рук необходимо для обеспечения безопасности", - подчеркнул талибский главарь Нуруддин Тураби, сообщает AP.

Такое наказание будет иметь сильный сдерживающий и показательный эффект, считает он. Однако неизвестно, будут ли практиковать наказание публично.

В период своего первого правления в Афганистане талибы за убийство наказывали смертным приговором, а за кражи - публичным отсечением руки. За разбой на дороге рубили руку и ногу. Тогда эти наказания проводили публично, например на стадионе Кабула.

"Все критиковали нас относительно наказаний на стадионе, но мы никогда ничего не говорили о законах и наказаниях, которые практикуются в других государствах. Никто не должен нам указывать, какие именно нам нужны законы. Мы действуем, как говорит ислам, и создаем законы в соответствии Корану", - отметил Тураби.

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США решительно осудили подобное желание "Талибана".

"Действия, о которых говорит "Талибан", являются грубым нарушением прав человека, и мы твердо стоим перед международным сообществом, чтобы привлечь к ответственности виновных в любых таких нарушениях", - сказал представитель Госдепа Нед Прайс.

Он отметил поддержку США афганского народа, "особенно женщин, детей, журналистов, правозащитников, лиц с инвалидностью, членов сообщества ЛГБТК и членов групп меньшинств".

"Требуем, чтобы "Талибан" немедленно прекратил любые зверские нарушения. Мир следит. Международное сообщество очень внимательно следит. Вместе мы неизменно подчеркивали важность уважения прав человека и основных свобод для любого будущего правительства в Афганистане", - добавил Прайс.

Служба безопасности "Талибана", который захватил власть в Афганистане, объявила, что в Мазари-Шарифе казнили банду похитителей детей. Похитителями якобы были четверо мужчин-афганцев и женщина-узбечка. Всех их расстреляли на месте.