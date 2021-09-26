Талибы возвратились к публичным повешеньям

Повешенный талибами труп в городе Герат, 25 сентября / Reuters

"Талибан" показал четыре тела предполагаемых похитителей и повесил одно из них на подъемном кране, на городской площади в западном афганском городе Герат.

Талибы говорят, что публичное повешения предназначены для сдерживания "преступников". Об этом пишет Al Jazeera.

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Сначала талибы привезли четыре тела на центральную площадь Герата, но затем перевезли три в другие части города для всеобщего обозрения. Талибы объявили, что этих четырех поймали при похищении людей ранее в субботу, 25 сентября, и их полицейские от талибов убили в перестрелке.

Начальник районной полиции Герата, назначенный талибами, сказал, что талибы спасли отца и сына, которых в это время похищала банда. Один талиб и один гражданский были ранены похитителями, но сами похитители погибли в перестрелке.

С тех пор как талибы захватили Кабул 15 августа и, в целом, контроль над страной, афганцы и весь мир наблюдают, смогут ли они воссоздать свое суровое правление 1990-х, которое включало публичное забивание камнями и ампутацию конечностей предполагаемых преступников. Некоторые казни проходили перед большой толпой на стадионе.

Лидеры талибов по-прежнему придерживаются глубоко консервативного и жесткого мировоззрения, даже если принимают технологические изменения, такие как видео и мобильные телефоны.

Движение "Талибан" планирует возобновить практику ампутации конечностей и смертную казнь. "Отсечение рук необходимо для обеспечения безопасности", - подчеркнул талибский главарь Нуруддин Тураби.