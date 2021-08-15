"Талибан" пошел на Кабул

Представители "Талибана" ведут с правительством Афганистана переговоры о мирном входе в Кабул. Фото: Reuters

Боевики "Талибан" начали наступление на столицу Афганистана - Кабул. Сейчас ведутся переговоры о мирной сдаче города.

По сообщению Reuters боевики ведут наступление на город во всех направлениях, пишет НВ

Офис президента Афганистана заявил о стрельбе в отдаленных районах столицы.

В то же время Associated Press со ссылкой на уполномоченных афганских чиновников сообщает, что талибы вошли в окрестности Кабула, но боевых действий не было.

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Представители "Талибана" ведут с правительством Афганистана переговоры о мирном входе в Кабул, сообщает 1TVNewsAF. В группировке отдали распоряжение своим боевикам не штурмовать город, наступление приостановлено.

Руководство исламистской организации также приказало боевикам воздержаться от насилия в столице и позволить безопасно покинуть город всем, кто этого захочет. Об этом рассказал лидер движения "Талибан", который сейчас находится в Катаре для переговоров с афганским правительством, пишет AlArabiya.

Ранее боевики "Талибана" без боя взяли ключевой восточный город в Афганистане - Джелалабад.

Наступление талибов по всей стране усилилось, когда этим летом войска США и НАТО начали завершать вывод войск из Афганистана.

13 августа "Талибан" объявил о захвате Кандагара – центра одноименной провинции и второго по величине города Афганистана. Затем захватили город Мазари-Шариф.