"Талибан" взял ключевой восточный город в Афганистане

Участник "Талибана" стоит у города Газни, Афганистан, 14 августа. Фото: Reuters

Боевики "Талибана" без боя взяли ключевой восточный город в Афганистане - Джелалабад.

Афганский чиновник из Джелалабада сказал Reuters, что сейчас в городе нет столкновений, потому что губернатор сдался талибам. Сдаться талибам было единственным способом спасти жизни мирных жителей, пишет "Українська правда"

Столица страны Кабул осталась последним крупным городом, который находится под контролем афганского правительства.

Наступление талибов по всей стране усилилось, когда этим летом войска США и НАТО начали завершать вывод войск из Афганистана.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Байден объявил о развертывании пяти тысяч военных для проведения эвакуации из Афганистана

13 августа "Талибан" объявил о захвате Кандагара – центра одноименной провинции и второго по величине города Афганистана. Затем захватили город Мазари-Шариф.