Такси будут бесплатно возить в пункты вакцинации от коронавируса

Сервисы такси будут бесплатно доставлять пациентов на вакцинацию от коронавируса. Фото: Reuters

В рамках партнерства с Белым домом сервисы такси Uber и Lyft сделают все поездки в пункты вакцинации от коронавируса и обратно бесплатными.

Услуга будет действовать до 4 июля, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на администрацию президента США Джо Байдена.

Бесплатные поездки станут частью кампании по вакцинации 70% взрослого населения ко Дню независимости США.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: От коронавируса за сутки никто не умер. Впервые за год пандемии

Сервисы такси будут обслуживать более 80 тыс. пунктов вакцинации.

Сервисы в некоторых городах уже ввели бесплатные поездки или поездки со скидкой, а теперь эту возможность получили все жители США.

В приложениях сервисов Uber и Lyft в ближайшее время появится соответствующая опция.

В Тоскане, Италия, женщине случайно укололи шесть доз вакцины от коронавируса производства Pfizer и BioNTech.