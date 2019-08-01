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четверг, 01 августа 2019 09:29

Сына бин Ладена ликвидировали - СМИ

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Сына бин Ладена ликвидировали - СМИ
Сообщили об убийстве Хамзы бин Ладена. Фото: Reuters

Ликвидировали сына основателя террористической организации "Аль-Каида" Усамы бин Ладена Хамзу бин Ладена.

Об этом сообщили американские СМИ со ссылкой на источники в администрации США. NBC News сообщает, что Белый дом убежден в смерти Хамзы бин Ладена в результате операции, в которой приняли участие и США.

Операцию проводили в течение последних 2-х лет. До недавнего времени не было убедительных доказательств, что младший бин Ладен действительно мертв, сообщает New York Times.

Президент США Дональд Трамп 31 июля не ответил на вопрос NBC News, известна ли ему информация о смерти террориста.

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Хамзу бин Ладена считали преемником своего отца в "Аль-Каиде". За информацию, которая привела бы к задержанию бин Ладена, США объявили вознаграждение размером $1 млн.

Ранее он публиковал в сети материалы с призывами к своим последователям совершать нападения на Соединенные Штаты и их союзников в качестве мести за убийство своего отца в мае 2011-го.

Усама бен Ладен - основатель и лидер группировки "Аль-Каида". Лично руководил многими террористическими актами, в том числе 11 сентября 2001. В тот день представители "Аль-Каиды" похитили в США 4 пассажирских самолета. 2 из них врезались в здания Всемирного торгового центра. Один упал на Пентагон, а еще один самолет сбили в воздухе.

В катастрофах погибли почти 3 тыс. человек. Американские спецслужбы убили боевика в 2011-м.

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