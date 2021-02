"Святая грудь": ню-модель сменила культовую надпись Лос-Анджелеса

На Голливудских холмах в Лос-Анджелесе 6 человек изменили памятный знак Hollywood на Hollyboob - "святая грудь". Полиция задержала затейников.

Подробностями инцидента поделилось издание Los Angeles Times.

В понедельник, 1 февраля, 5 мужчин и 1 женщина накинули на буквы "W" и "D" брезентовые полотна, на которых были нарисованы буквы "B". Задержанная женщина оказалась ню-моделью Джулией Роуз.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Модель обнажила грудь в Дубае и нарвалась на критику

Нарушителей заметили с помощью камер наблюдения. Их задержали, когда они возвращались обратно по Малхолланд Драйв.

По словам нарушителей, они просто хотели обратить внимание общественности к проблемам рака молочной железы.

Некоторые из очевидцев заявили, что такая выходка - это издевательство над памятным знаком Лос-Анджелеса.

that one time I changed the Hollywood sign to #hollyboob pic.twitter.com/IrIC6DpXHO