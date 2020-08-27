"Свергнуть президента не удалось - надо расшатать парламент" - Лукашенко

Лукашенко заявил, что оппозиция пытается расшатать парламент с попыткой отзыва депутатов. Фото: Газета. Ру.

Александр Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси, заявил, что оппозиция пытается расшатать парламент с попыткой отзыва депутатов.

По его словам, подавляющее большинство депутатов не из слабого десятка и они знают, что у них есть президент, который сможет их защитить. Об этом Лукашенко сказал на совещании в Минске, пишет БЕЛТА.

"Взялись за депутатов. Слушайте, а они в чем виноваты? Выборы прошли, выбрали депутатов, все согласились. Нет, начали бодягу: отзовем депутатов. Пусть попробуют. Мы же прекрасно понимаем: свергнуть президента не удалось - надо расшатать парламент", - говорит Лукашенко.

Он рассказал, что от депутатов потребовали деньги, поддержку и выйти на улицу, а 26 августа в районах Минска шел сбор подписей за отставку депутатов Палаты представителей Беларуси. Местные жители выстраивались в очереди, чтобы подписаться.

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После выборов 9 августа в Беларуси начались протесты граждан, не согласных с официальными их результатами. Силовики жестко разгоняли их, используя резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы. С начала протестов задержаны более 6,7 тыс. человек. В больницу попали по меньшей мере 250 людей, сообщали о нескольких погибших.