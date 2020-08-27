Украина предлагает белорусам защиту

Білоруси, які потребують додаткового захисту, можуть приїхати в Україну. Фото: tribuna.sumy.ua

Граждане Беларуси, которые нуждаются в дополнительной защите из-за давления или преследования, могут пересечь границу Украины, несмотря на запрет на въезд для иностранцев.

"Вчера правительство решило временно ограничить въезд некоторым категориям иностранцев в Украину с 29 августа по 28 сентября, чтобы предотвратить быстрое распространение коронавируса. Те граждане Беларуси, которые хотят получить защиту в Украине, могут прибыть в пункты пропуска на границе и сообщить об этом нашим пограничникам", - сообщил в Telegram-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Также на территорию Украины смогут въехать иностранцы, которые здесь учатся или проходят военную службу, имеют вид на постоянное и временное проживание в Украине, находятся здесь транзитом, дипломаты и консулы.

Президент Владимир Зеленский считает, что Украине следует предусмотреть смягченные условия въезда в нашу страну для граждан Беларуси.