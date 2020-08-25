Зеленский предлагает упростить белорусам въезд в Украину

Зеленский хочет предусмотреть смягченные условия въезда белорусов в Украину. Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский считает, что Украине следует предусмотреть смягченные условия въезда в нашу страну для граждан Беларуси.

Об этом он заявил во время селекторного совещания, передает прессслужба офиса президента.

"Как мы можем запретить въезд белорусам, особенно учитывая их крайне напряженную внутриполитическую ситуацию? Думаю, надо разумно прописать облегченные условия въезда белорусов к нам. Это очень деликатная тема - надо все учесть", - подчеркнул Зеленский.

Зеленский пока не указал, о каких именно "облегченных условиях" идет речь.

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9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его главный оппонент Светлана Тихановская - 10,1%. Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.