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вторник, 25 августа 2020 15:18

Дискуссионный в формулировках - Разумков объяснил о признании выборов в Беларуси

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Дискуссионный в формулировках - Разумков объяснил о признании выборов в Беларуси
Разумков сообщил, когда рассмотрят вопрос выборов в Беларуси

Парламент рассмотрит постановления о президентских выборах в Беларуси. Перед этим депутаты должны согласовать формулировки, заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Есть процедуры. Постановления должны пройти комитет, они должны быть подготовлены. Думаю, что это будет для депутатов Верховной Рады достаточно дискуссионный вопрос в формулировках, которые есть в тех или иных предложениях, поэтому это будет обсуждаться на согласительном совете. А уже, исходя из этого, будем принимать решение: включать или не включать, рассматривать, когда и в каком режиме это может произойти, - говорит Разумков на брифинге после заседания.

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"Я считаю, что для нас это близкая республика, близкий народ. Нам очень важно, чтобы она сохранила свою независимость и была европейским государством, которое будет развиваться вместе с нами, а не появилась еще одна точка напряжения, или даже войны, не дай бог, на границах нашего государства ".

Украинцы оценили работу Рады 9-го созыва. Лучше оценивают эффективность работу Верховной Рады текущего созыва молодежь и избиратели партии "Слуга народа". Хуже всего - избиратели "Европейской солидарности".

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