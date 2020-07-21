Украинцы оценили работу Рады 9-го созыва: ничем не лучше предыдущих

Украинцы оценили работу Совета 9-го созыва фото https://www.rada.gov.ua

Опрошенные украинцы оценили работу Рады 9-го созыва. Лучше оценивают эффективность работу Верховной Рады текущего созыва молодежь и избиратели партии "Слуга народа". Хуже всего - избиратели "Европейской солидарности".

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в течение 16-17 июля 2020 году на тему: "Год от выборов Верховной Рады: оценки граждан". Об этом сообщает УНИАН.

Согласно результатам опроса, отвечая на просьбу дать оценку эффективности действующего и предыдущего состава парламентов Украины, 44% респондентов указали, что ничего не изменилось. Еще 29% опрошенных считают, что действующий парламент является более эффективным, чем предыдущий состав Верховной Рады, в то же время 24% - противоположного мнения и считают предыдущий парламент эффективным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Разумков прокомментировал падение рейтинга "Слуги народа"

3% респондентов не смогли дать сравнительную оценку. По информации социологов, лучше оценивают эффективность работу Верховной Рады этого созыва молодежь и избиратели партии "Слуга народа". Хуже всего - избиратели "Европейской солидарности", большинство которых считают предыдущий парламент эффективным. Около половины украинцев не видят особой разницы в эффективности работы Верховной Рады 9-го созыва и парламентов предыдущих созывов.

Социологическая группа "Рейтинг" проводила опрос среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность - 2 тыс. респондентов. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews -телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 - не более 2,2%.

Падение рейтинга партии "Слуга народа" не является катастрофическим - сказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков. Он добавил, что "проседание" рейтинга "Слуги народа" - "это комплексный вопрос", которое связано с внедрением реформ, а также с критикой в ​​публичном пространстве Верховной Рады.